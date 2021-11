À la fin de l'année, l'indice se situe à 57, comparativement à 50 en 2020

La confiance des femmes reste moins élevée que celle des hommes, mais tend à s'améliorer

Reprise dans l'Ouest : des gains significatifs sont observés en Alberta et en Colombie-Britannique

WINNIPEG, MB, le 26 nov. 2021 /CNW/ - D'après l'édition 2021 de l'indice de confiance financière IG (l'« indice »), la confiance des Canadiens s'améliore à mesure que le pays se remet de la pandémie de COVID-19. Cependant, même si les gens se sentent mieux face à leur situation financière actuelle, ils sont inquiets pour leur avenir et pour l'évolution du pays au cours de la prochaine année.

Parrainé par IG Gestion de patrimoine (« IG ») et mesuré en partenariat avec Ipsos Canada, l'indice jauge le niveau de confiance des Canadiens à partir des réponses fournies à dix questions portant sur des considérations financières à court et à long terme. L'étude a révélé que la confiance financière globale des Canadiens à la fin de l'année se situait à 57, ce qui représente une augmentation de 14 pour cent par rapport à la même période en 2020 (50) et un gain de trois points depuis le milieu de 2021. Voici les principales constatations :

Cinquante-six pour cent des répondants ont déclaré se sentir à l'aise de procéder à un achat important (contre 50 pour cent à la mi-année).

Près de 60 pour cent perçoivent favorablement la situation économique de leur région (contre 47 pour cent à la mi-année).

Soixante pour cent ont affirmé que leur revenu personnel avait augmenté au cours des derniers mois.

Toutefois, malgré cette perception positive à l'égard de leur situation financière actuelle, les Canadiens de partout au pays se disent inquiets pour la prochaine année :

Seulement le quart des répondants pensent que l'économie canadienne va s'améliorer et seulement 22 pour cent sont d'avis que le marché boursier va continuer de progresser en 2021.

De la même façon, seulement 14 pour cent pensent que l'inflation va diminuer en 2022 et seulement 12 pour cent s'attendent à ce que le marché de l'habitation devienne plus abordable.

« Ce regain de confiance des Canadiens en fin d'année est une excellente nouvelle, a déclaré Damon Murchison, président et chef de la direction d'IG Gestion de patrimoine. Les progrès vers une réouverture complète de l'économie, la baisse du nombre de cas de COVID-19 rapportés et le retour à une certaine normalité redonnent confiance aux gens. »

« Par contre, on note aussi de l'appréhension pour l'avenir, a ajouté M. Murchison. L'inflation et l'abordabilité du logement sont de réelles préoccupations pour beaucoup de gens. C'est donc le moment idéal de s'adresser à un conseiller pour établir ou repenser son plan financier global afin que non seulement il réponde aux besoins actuels, mais aussi qu'il assure une bonne protection contre les différentes éventualités. » Selon l'étude, 80 pour cent des Canadiens qui ont consulté un professionnel de la planification financière au cours de la dernière année se sentent rassurés sur leur situation financière à court et à long terme (contre moins de 60 pour cent pour les autres).

Des signes de reprise chez les femmes et dans l'Ouest canadien?

L'étude a fait quelques constats encourageants du côté des femmes et de l'Ouest canadien (Alberta et C.-B.) :

Même si la confiance financière des femmes reste inférieure à celle des hommes (54 contre 59), leur indice a progressé de trois points par rapport au résultat de mi-année.

En forte hausse depuis le printemps 2021 (cinq points), les indices de l' Alberta et de la Colombie-Britannique affichent les gains les plus importants parmi les provinces.

« La pandémie a assurément touché les femmes de façon disproportionnée, aussi bien sur le plan de leur participation au marché du travail que de la charge supplémentaire qu'elles ont dû assumer pour prendre soin des enfants et de leurs parents âgés, a mentionné M. Murchison. C'est encore plus évident chez les femmes racisées et celles dont le revenu est plus faible. Bien qu'il reste encore beaucoup à faire, il est encourageant de constater que l'indice semble suivre une tendance positive. »

M. Murchison a conclu en notant que le regain de confiance dans l'Ouest peut être largement attribuable à la diminution et à la stabilisation des cas de COVID-19, ainsi qu'à la hausse des prix de l'énergie. « Au cours des trois dernières années, l'Alberta en particulier a été à la traîne des autres régions. Les Albertains semblent maintenant rebondir, ce qui est une excellente nouvelle. »

L'indice de confiance financière IG fait partie du programme de soutien à la collectivité d'IG Gestion de patrimoine, IG Soyez maître de votre avenir, lancé en 2018. Ce programme vise à accroître la confiance financière des Canadiens, et surtout de ceux qui en ont le plus besoin : les peuples autochtones, les nouveaux arrivants, les personnes âgées et les jeunes. En travaillant avec des partenaires et des organismes de bienfaisance, ainsi qu'avec ses employés et ses clients, IG Gestion de patrimoine élabore et offre des séminaires et des ateliers destinés à accroître la confiance financière des membres de ces groupes clés, y compris le programme primé Les jeunes et l'argent, qui, depuis plus de 20 ans, aide les élèves et les enseignants du secondaire, de même que les parents, en matière de littératie financière.

Consultez IG Soyen maître de votre avenir pour en apprendre davantage sur les diverses initiatives soutenues actuellement par IG Gestion de patrimoine.

À propos de l'indice de confiance financière IG

Les résultats de 2021 présentés dans ce rapport sommaire sont tirés d'un sondage Ipsos mené en ligne du 8 octobre au 14 octobre 2021 auprès de 2 601 Canadiens de partout au pays. Un système de pondération a été appliqué en fonction de l'âge, du sexe, de la région et du niveau de scolarité pour s'assurer que l'échantillon final est représentatif de la population canadienne adulte selon les plus récentes données du recensement de Statistique Canada. Comme un sondage en ligne n'est pas considéré comme probabiliste, Ipsos n'applique pas de marge d'erreur à ce sondage. La précision des sondages non probabilistes d'Ipsos est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas d'un échantillon de 2 601 répondants, cet intervalle est de ±2,3 points de pourcentage, 19 fois sur 20. L'intervalle de crédibilité est plus important parmi les sous-ensembles de la population.

