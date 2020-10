Malgré les répercussions de la COVID-19, l'indice a augmenté de quatre points par rapport à 2019

Les millénariaux et les collectivités autochtones éprouvent des difficultés dans l'environnement actuel

L'indice de confiance des aînés supérieur de 10 points à la moyenne nationale

WINNIPEG, MB, le 30 oct. 2020 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine publie aujourd'hui l'édition de 2020 de son indice de confiance financière IG (« l'indice ») annuel, en partenariat avec Ipsos Canada. L'indice fait le suivi du niveau de confiance des Canadiens et en fait rapport, en se basant sur les réponses fournies à six questions de sondage ayant trait aux considérations financières à court et à long terme.

L'édition de 2020 confirme que les Canadiens d'un océan à l'autre sont à la hauteur de la situation et font preuve d'une résilience et d'une confiance appréciables en ce qui concerne leurs finances personnelles au cours de l'une des années les plus difficiles dans l'histoire récente. L'indice demeure inchangé (à 60 points) par rapport à la mise à jour semestrielle effectuée en mai et il est même en hausse de quatre points par rapport à l'édition de 2019. De plus, les niveaux de confiance sont à la hausse ou sont demeurés constants dans toutes les régions par rapport à l'année précédente.

« Il est encourageant de constater que les résultats de fin d'année de notre indice sont constants par rapport à nos résultats semestriels », a déclaré Damon Murchison, président et chef de la direction, IG Gestion de patrimoine. « Les Canadiens font preuve de beaucoup de résilience, de force et de jugement au cours d'une année sans pareille. C'est particulièrement vrai des aînés, dont l'indice de confiance est supérieur de 10 points à la moyenne nationale, bien que leur santé soit plus à risque. »

Selon Ipsos, le score impressionnant des aînés peut être attribué au fait qu'ils ont déclaré être moins touchés financièrement par la pandémie de COVID-19 que la population générale et qu'ils sont également plus susceptibles d'utiliser les services d'un professionnel du milieu financier et de revoir régulièrement leurs comptes financiers.

De façon plus générale, les Canadiens ont déclaré avoir gagné en confiance par rapport à l'année précédente dans plusieurs domaines, à savoir :

leur capacité à rembourser leurs dettes de cartes de crédit chaque mois (6 points de pourcentage de plus par rapport à 2019);

avoir un surplus d'argent à la fin du mois (+6);

la préoccupation de voir leur vie contrôlée par leurs finances (-10);

la frustration de ne pas pouvoir se permettre d'acheter ce qu'ils veulent (-7).

M. Murchison remarque que, bien que les résultats de 2020 puissent sembler contre-intuitifs étant donné tout ce qui s'est produit cette année, ils pourraient être attribuables au fait que les Canadiens se sont concentrés sur leurs finances personnelles pour mieux pouvoir composer avec un contexte difficile. « Nous sommes tous un peu plus conscients de nos finances, de ce qui se passe sur les marchés et, bien sûr, de la santé et de la sécurité de notre famille et de nos amis. »

Les jeunes Canadiens sous pression

Selon le dernier indice, les jeunes Canadiens (âgés de 18 à 34 ans) ont moins confiance que les autres cohortes de répondants dans un certain nombre de domaines. En effet, depuis la mise à jour semestrielle, les millénariaux :

sont plus susceptibles d'avoir perdu leur emploi (4 points de pourcentage de plus par rapport à mai 2020);

sont moins susceptibles d'avoir l'impression d'avoir pris de bonnes décisions financières (-17);

n'ont pas autant confiance d'être en voie d'atteindre leurs objectifs financiers (-13).

« Il ne fait aucun doute que les jeunes Canadiens ont été touchés de façon disproportionnée par les répercussions économiques de la pandémie de COVID-19, observe M. Murchison. Pour beaucoup, il s'agit du premier choc sociétal majeur auquel ils ont dû faire face à l'âge adulte, sans compter que plusieurs d'entre eux ont vu leurs moyens de subsistance directement touchés par la crise sanitaire. »

M. Murchison remarque également que les communautés autochtones du Canada connaissent aussi des difficultés dans le contexte actuel, leur score étant de 10 points inférieur à la moyenne nationale. « Nous savons qu'il est possible de faire beaucoup plus pour aider les peuples autochtones à gagner en confiance sur le plan financier. Nous allons renouveler nos efforts en ce sens et nous annoncerons bientôt un nouveau programme à cette fin. »

Pour les Canadiens qui peuvent se sentir vulnérables dans le contexte actuel, l'indice a révélé que le score de ceux qui ont déclaré travailler avec un conseiller financier pour leur plan financier était de 13 points supérieur à la moyenne nationale.

« Un plan financier est un plan directeur qui aide les gens à réaliser leurs aspirations à court et à long terme. Lorsqu'il est bien fait, il peut les aider à établir un budget plus efficace, à investir de façon stratégique et à se préparer à l'imprévu. IG Gestion de patrimoine s'est engagée à améliorer la confiance financière de tous les Canadiens et c'est pourquoi nous accordons une si grande importance au processus de planification financière », conclut M. Murchison.

L'indice de confiance financière IG fait partie du programme de soutien à la collectivité d'IG Gestion de patrimoine, IG Soyez maître de votre avenir, lancé en 2018. Le programme vise à accroître la confiance financière des Canadiens, et surtout de ceux qui en ont le plus besoin : les Autochtones, les nouveaux arrivants, les aînés et les jeunes. En travaillant avec des partenaires et des organismes de bienfaisance, ainsi qu'avec ses employés et ses clients, IG Gestion de patrimoine élabore et offre des séminaires et des ateliers visant à accroître la confiance en matière de finances des membres de ces groupes clés, y compris le programme primé Les jeunes et l'argent, qui, depuis plus de 20 ans, aide les élèves et les enseignants du secondaire, de même que les parents, en matière de littératie financière.

Consultez IG Soyez maître de votre avenir pour en apprendre davantage sur les diverses initiatives soutenues actuellement par IG Gestion de patrimoine.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine gérait un actif de plus de 97 milliards de dollars au 30 septembre 2020 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de gestion d'actif et de patrimoine au Canada et elle gérait un actif total d'environ 196 milliards de dollars au 30 septembre 2020.

Au sujet de l'indice de confiance financière IG

Les résultats de 2020 présentés dans ce rapport sommaire sont tirés d'un sondage Ipsos mené du 21 septembre au 28 septembre 2020 auprès de 2 602 Canadiens de partout au pays. Un système de pondération a été appliqué en fonction de l'âge, du sexe, de la région et du niveau de scolarité pour s'assurer que l'échantillon final est représentatif de la population canadienne adulte selon les plus récentes données du recensement de Statistique Canada. Comme un sondage en ligne n'est pas considéré comme probabiliste, Ipsos ne peut pas appliquer une marge d'erreur à ce sondage. La précision des sondages non probabilistes d'Ipsos est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas d'un échantillon de 2 602 répondants, cet intervalle est de ±2,3 points de pourcentage, 19 fois sur 20. L'intervalle de crédibilité est plus important parmi les sous-ensembles de la population.

SOURCE IG Gestion de patrimoine

Renseignements: Communication avec les médias : Nini Krishnappa, Société financière IGM, 647 828-2553, [email protected]; Alida Alepian, Capital-Image Inc., 514-739-1188, poste 239, [email protected]