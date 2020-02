Indice de compétitivité numérique d'East Ventures 2020 : découvrir les opportunités de l'économie numérique en Indonésie et réduire la fracture numérique dans l'archipel

Le rapport brosse un tableau du fossé numérique qui existe en Indonésie, l'une des économies numériques à la croissance la plus rapide au monde. Les disparités entre l'écosystème numérique qui s'est développé rapidement dans les zones urbaines de l'Indonésie et les régions plus éloignées montrent que l'aventure numérique de l'Indonésie ne fait que commencer.

L'indice de compétitivité numérique d'East Ventures (EV-DCI), une mesure qui tient compte de neuf facteurs liés au développement numérique, montre que la majorité des Indonésiens sont prêts à adopter les services numériques car très nombreux sont ceux qui possèdent des téléphones intelligents et ont accès à Internet. Toutefois, le score de l'EV-DCI pour les ressources humaines et l'entreprenariat est encore faible. Cela signifie que seul un petit nombre d'Indonésiens utilisent la technologie pour ouvrir des entreprises ou améliorer la productivité.

Le fossé numérique montre également que les entreprises en plein essor fondées sur Internet qui exercent leurs activités sur le marché indonésien (dont six sont des licornes), ne sont au service que d'une fraction de l'économie indonésienne. En développant et en élargissant leurs services dans tout l'archipel, ces entreprises peuvent saisir une immense opportunité de faire croître leurs activités de manière exponentielle.

Voici les principaux éléments du rapport :

Une centralisation sur Java

Les provinces de l'île de Java enregistrent le score de l'EV-DCI le plus élevé par rapport à toutes les autres provinces. Cela montre de toute évidence l'écart qui existe entre Java et les autres régions indonésiennes. Par ailleurs, le score de l'EV-DCI des villes met en exergue des inégalités en matière de développement, comme le souligne le fossé entre la ville qui s'est classée à la première place, Jakarta, et celle qui s'est classée deuxième, Bandung.

Un chamboulement dans le monde financier

Le secteur financier est l'un des plus touchés par la numérisation en Indonésie. Dans les régions qui affichent un score de l'EV-DCI élevé, les banques ferment leurs succursales à un rythme plus soutenu. Le score de l'EV-DCI est également corrélé avec un taux élevé de déboursement de crédits par les prêteurs de la technologie financière et avec le nombre d'agents financiers bancaires qui ne disposent pas de succursales.

Une pénurie de talents

La croissance de l'économie numérique crée un marché des talents plus compétitif qui produit un vivier de personnel qualifié. Toutefois, les régions très compétitives sur le plan numérique tendent à intégrer un plus grand nombre de ces professionnels et travailleurs qualifiés.

Plusieurs emplois tels que les fonctions administratives, les opérateurs de machines et les ouvriers devraient être les plus touchés par la numérisation. C'est sans aucun doute dans les secteurs des TIC, de la finance et des transports que le nombre de ces travailleurs a connu la baisse la plus abrupte.

Le nouveau Bali

Les régions qui s'apprêtent à devenir le « nouveau Bali », telles que Labuan Bajo, le lac Toba, l'archipel des Raja Ampat, le temple de Borobudur, le mont Bromo et l'île de Morotai, doivent améliorer leur compétitivité numérique afin de permettre aux touristes étrangers d'accéder à l'information, au confort et aux atouts respectifs de ces endroits.

Willson Cuaca, cofondateur et associé directeur d'East Ventures, a expliqué : « L'économie numérique promet d'inclure tous les Indonésiens et de leur donner une égalité des chances économiques. Cependant, l'Indonésie n'est souvent évaluée qu'à l'aune du développement de certaines grandes villes comme Jakarta, alors qu'il existe encore de nombreuses villes qui ne bénéficient pas de la promesse véhiculée par l'économie numérique. En permettant à tout un chacun de participer à l'économie numérique, l'Indonésie pourrait transformer les bonus démographiques en dividendes démographiques, ce qui ferait du potentiel existant une réalité ».

L'intégralité du rapport peur être téléchargée sur east.vc/DCI

À propos d'East Ventures

East Ventures est le premier investisseur au démarrage en Indonésie. Elle figure parmi les entreprises de capital de risque les plus performantes en permanence au monde et présente constamment un taux de rendement interne (TRI) élevé. Créée en 2009, elle a apporté son soutien à quelque 170 entreprises maîtrisant le numérique en Asie du Sud-Est, dont 130 ont été fondées et sont en activité en Indonésie.

East Ventures a travaillé aux côtés d'entrepreneurs pour construire l'écosystème numérique indonésien à partir de rien, et ce, depuis le premier jour. Repérant les opportunités dès le début, l'entreprise est la première société de capital de risque à avoir soutenu deux licornes du pays : Tokopedia et Traveloka. Depuis lors, elle a investi dans d'autres secteurs d'activité, en apportant notamment des infrastructures de soutien à des entreprises de commerce électronique comme Waresix (logistique), Xendit (paiement), Kudo (du hors ligne au en ligne), Shopback (facilitateur du commerce électronique), à des entreprises de commerce vertical comme Sociolla (nouvelle vente au détail de cosmétiques), à des groupes de médias comme IDN Media (destiné aux publics des générations Y et Z), Tech in Asia (pour des publics férus de technologie) et Katadata (pour des publics férus d'affaires et d'économie). Elle a en outre apporté son soutien à des PME comme Mekari (comptabilité, fiscalité, paie), Moka (points de vente), CoHive (bureaux partagés), à des entreprises œuvrant dans la nouvelle vente au détail comme Warung Pintar (produits de grande consommation) et Fore Coffee (chaînes de cafés à la carte), sans oublier la transformation numérique avec Advotics (analyse de la chaîne logistique) et Nodeflux (vision par ordinateur et IA).

Au cours de la décennie qui vient de s'achever, l'entreprise a augmenté ses actifs en Asie du Sud-Est, lesquels se chiffrent désormais à 1,2 milliard de dollars US d'actifs sous gestion, tant pour le capital-amorçage que pour les fonds de croissance. L'entreprise a réalisé plus de 20 sorties, dont l'acquisition de Kudo par Grab, l'acquisition de Loket par Gojek, l'acquisition de Bridestory par Tokopedia, ainsi que de nombreuses sorties de groupes d'entreprises locaux et régionaux. Elle a également attiré un total de 4 milliards de dollars US de financement complémentaire qui a favorisé la croissance de l'économie numérique indonésienne actuelle.

