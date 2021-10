Indicateur de confiance des métiers (ICM) - Quel est le niveau de confiance des Québécois envers votre métier ?

MONTRÉAL, le 28 oct. 2021 /CNW Telbec/ - L'Institut de la confiance dans les organisations (ICO) est très fier de présenter pour une seconde année un outil pour mesurer la confiance dans les métiers des Québécois(ses), l'INDICATEUR DE CONFIANCE DES MÉTIERS (ICM). L'ICM est le plus important sondage sur la confiance dans les métiers. Chaque année, l'Institut avec son partenaire BIP Recherche mesurerons la confiance des québécois envers 76 métiers.

Nous vous présentons ci-après les résultats de notre seconde édition incluant la différence par rapport à l'année précédente. Le sondage fût réalisé entre le 24 septembre au 12 octobre 2021 auprès de 1000 Québécois(es).

'' Le niveau de confiance envers l'ensemble des 76 métiers à chuter de 2,2% par rapport à 2020. Ce sont essentiellement les métiers qui avaient bénéficié en 2020 d'une '' prime COVID19 '' qui ont connu les plus fortes baisses. Certains métiers tels que les journalistes, les politiciens et avocats poursuivent une hausse constante depuis 2011. Les pilotes de ligne, pompiers et ambulanciers concèdent les premières places aux médecins et pharmaciens.'' Me Donald Riendeau, Directeur général, ICO.

Niveau de confiance TRÈS ÉLEVÉ (+90%) :

Rang Métiers ICM 2021 Différence 2021-2020 % de confiance 1 Médecins spécialistes 93,4% 1% 2 Pharmaciens 92,6% 2% 3 Pompiers 92,6% -2% 4 Ambulanciers 92,5% -2% 5 Infirmiers / infirmières 92,3% -2% 6 Orthophonistes et audiologistes 90,7% -2% 7 Opticiens / optométristes 90,2% -3% 8 Électriciens 89,9% 0%

Niveau de confiance ÉLEVÉ (+80% à 89%) :



Métiers ICM 2021 Différence 2021-2020 % de confiance 8 Électriciens 89,9% 0% 9 Pilotes de ligne 89,9% -6% 10 Médecins de famille 89,1% -2% 11 Physiothérapeutes 88,5% 0% 12 Coiffeurs 87,8% -5% 13 Agriculteurs / Pêcheurs 87,5% -5% 14 Caissiers 87,2% -7% 15 Architectes 86,9% 0% 16 Informaticiens / programmeurs 86,7% -5% 17 Graphistes / designers 86,3% -6% 18 Éducateurs en service de garde 86,2% -2% 19 Plombiers 86,2% -6% 20 Serveurs 86,0% -5% 21 Dentistes / Denturologistes 86,0% -3% 22 Préposés à l'entretien 85,7% -4% 23 Enseignants / Professeurs 85,7% -6% 24 Réceptionniste / secrétaire 85,4% -5% 25 Facteurs 85,2% -8% 26 Chercheurs / scientifiques 85,1% -3% 27 Notaires 84,9% -6% 28 Vétérinaires 84,9% -6% 29 Cuisiniers/Restaurateurs 83,9% -5% 30 Préposés aux bénéficiaires 83,8% -8% 31 Militaires 82,6% -4% 32 Camionneurs 82,5% -7% 33 Comptables 82,4% -4% 34 Concierges / Femmes de ménage 82,4% -7% 35 Ingénieurs 81,7% 0% 36 Agronomes 81,4% -1% 37 Psychologues / Psychothérapeutes 80,5% 0% 38 Livreurs 80,2% -9% 39 Travailleurs sociaux 80,0% 2% 40 Agents de sécurité 80,0% -9%

Niveau de confiance BON (70 à 79%) :



Métiers ICM 2021 Différence 2021-2020 % de confiance 41 Artistes 78,8% -2% 42 Diététistes / Nutritionnistes 78,6% -1% 43 Policiers 77,5% 1% 44 Ouvriers de la construction 76,7% -3% 45 Actuaires 75,0% -2% 46 Animateurs de télévision / radio 74,7% 0% 47 Sondeurs 73,9% -5% 48 Développeurs TI / experts en IA (Intelligence artificielle) 73,6% -2% 49 Juges 72,3% -1% 50 Conseillers en ressources humaines 71,4% 0% 51 Chiropracticiens 71,3% 8% 52 Consultants 70,8% 2% 53 Mécaniciens 70,6% -3% 54 Chauffeurs de taxi 70,0% -3%

Niveau de confiance MOYEN (60 à 69%) :



Métiers ICM 2021 Différence 2021-2020 % de confiance 55 Gestionnaires 68,8% 3% 56 Journalistes 68,3% 4% 57 Économistes 67,9% 2% 58 Chefs d'entreprises 67,1% -3% 59 Webmestres / intégrateurs Web 66,7% -6% 60 Banquiers / Planificateurs financiers 65,1% 2% 61 Éthiciens 64,9% -7% 62 Vendeurs en commerce de détail 64,6% -4% 63 Relationnistes (relations publiques) 63,2% -1% 64 Fonctionnaires 62,8% 3% 65 Maires 61,3% 4% 66 Avocats 60,0% 0% 67 Entrepreneurs en construction 60,0% -8%

Niveau de confiance FAIBLE OU TRÈS FAIBLE (-60%) :



Métiers ICM 2021 Différence 2021-2020 % de confiance 68 Acupuncteurs 59,2% -1% 69 Courtiers d'assurance 54,3% 2% 70 Courtiers immobiliers 53,8% 1% 71 Publicitaires 51,3% 6% 72 Députés, ministres 51,2% 5% 73 Vendeurs d'automobiles neuves 46,7% 2% 74 Syndicalistes 45,3% -1% 75 Prêtres et pasteurs 40,5% -6% 76 Vendeurs d'automobiles usagées 26,9% -2%

