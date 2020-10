Indexation insultante de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu garanti, s'indigne le Réseau FADOQ

MONTRÉAL, le 2 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le Réseau FADOQ s'indigne que l'indexation des prestations de la Sécurité de la vieillesse (SV) et celle du Supplément de revenu garanti (SRG) n'atteignent même pas 1 %.

Concrètement, un aîné qui reçoit la SV et le plein montant du SRG obtiendra une augmentation de ses revenus annuels de seulement 18,24 $. Une aberration annoncée en pleine Journée internationale des personnes âgées, le 1er octobre.

« En cette journée si significative pour les aînés, le gouvernement Trudeau annonce qu'il ne remettra finalement dans leurs poches que 1,50 $ de plus par mois. C'est à peine assez d'argent pour se payer un café. Pourtant, les dépenses des aînés ont augmenté en temps de pandémie en raison de la hausse du coût du panier d'épicerie, de la nécessité de faire affaire avec des services de livraison et de la perte du cercle de soutien. Cette indexation ne reflète pas le fardeau financier supplémentaire que doivent supporter les aînés en ces temps de crise », proteste la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman.

Alors que le gouvernement libéral a clairement indiqué lors du discours du Trône qu'il n'avait nullement l'intention de freiner ses dépenses, le Réseau FADOQ estime que le fédéral devrait plutôt s'empresser de rehausser le montant octroyé par le biais de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu garanti.

Les promesses attirent l'attention des électeurs, mais les gestes parlent. Le Réseau FADOQ continuera de mettre de la pression sur le gouvernement du Canada à ce sujet, car les aînés méritent d'être traités dignement. Les bénéficiaires du Supplément de revenu garanti font partie des moins nantis de notre société. Avec un revenu annuel d'à peine 18 000 $, ces personnes ne vivent pas pleinement - elles survivent.

