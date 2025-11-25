QUÉBEC, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Le ministère des Finances du Québec a annoncé aujourd'hui que le taux d'indexation qui s'appliquera à compter du 1er janvier 2026 à l'égard des paramètres du régime d'imposition des particuliers et des prestations d'assistance sociale sera de 2,05 %.

Une protection du pouvoir d'achat des Québécois équivalant à 931 millions de dollars

Une des priorités du gouvernement est de protéger le pouvoir d'achat des Québécois. Ainsi, l'indexation au taux de 2,05 % profitera à l'ensemble des ménages et représentera un gain équivalant à 931 millions de dollars pour l'année d'imposition 2026.

Concrètement, l'indexation des paramètres du régime d'imposition des particuliers correspond à un allègement fiscal de plus de 863 millions de dollars pour les contribuables. Ainsi, la valeur de la plupart des mesures fiscales s'adressant aux particuliers augmentera d'une manière équivalente à la hausse des prix à la consommation observée au Québec en 2025.

L'indexation des prestations dans le cadre des programmes d'assistance sociale permettra aux Québécois les plus démunis de bénéficier d'une aide financière additionnelle de près de 68 millions de dollars.

Indexation des tarifs

En 2022, le gouvernement a annoncé le plafonnement de l'indexation de plusieurs tarifs à 3 % jusqu'en 2026, et ce, afin d'aider les citoyens à faire face à la hausse du coût de la vie.

Pour les tarifs dont l'indexation est calculée en application de l'article 83.3 de la Loi sur l'administration financière, le taux d'indexation pour 2026 est fixé à 2,05 %. Il sera donc en deçà du plafond de 3 % pour une deuxième année de suite. Le taux de 3 % aura été appliqué en 2023 et en 2024.

Le document intitulé Paramètres du régime d'imposition des particuliers pour l'année d'imposition 2026 présente les principaux changements découlant de l'indexation annoncée aujourd'hui. Il est disponible dans les publications ministérielles sur Québec.ca.

SOURCE Ministère des Finances

Source : Direction des communications, Ministère des Finances, Tél. : 418 528-7382