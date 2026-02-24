NEW YORK, le 24 février 2026 /CNW/ -- Independence Pet Holdings (IPH), l'une des plus importantes organisations d'assurance et de services de santé pour animaux de compagnie en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui la nomination de Vandana Venkat à titre de présidente d'Independence Pet Group (IPG).

Vandana Venkat, présidente chez Independence Pet Group (PRNewsfoto/Independence Pet Holdings, Inc.)

Vandana est une dirigeante chevronnée du secteur de l'assurance et des services financiers qui compte plus de 20 ans d'expérience en leadership auprès d'assureurs internationaux et d'assureurs numériques à forte croissance. Elle a occupé des postes de direction chez Argo Group, Clearcover et PURE Insurance, où elle a dirigé la stratégie de souscription et d'exploitation, l'innovation avancée en matière de données et d'intelligence artificielle, et guidé les organisations dans des périodes de croissance rentable et accélérée. Plus tôt dans sa carrière, elle a occupé des postes de gestion des produits, des prix et des risques chez Progressive, Kemper et Allianz/Fireman's Fund. Venkat est titulaire d'une double maîtrise en génie industriel et recherche opérationnelle et mathématiques appliquées de l'Université de l'Illinois à Urbana Champaign.

« Nous sommes ravis d'accueillir Vandana Venkat chez IPH, » a déclaré Kirk Haggard, PDG d'Independence Pet Holdings. « Son expertise soutiendra notre croissance constante au sein de notre portefeuille diversifié d'assurance pour animaux de compagnie et nous aidera à faire progresser notre mission consistant à prendre soin des animaux de compagnie et d'autonomiser les parents d'animaux de compagnie. »

Vandana s'est dite enthousiaste à l'idée de se joindre à IPH et de prendre la direction d'IPG, déclarant : « Je suis ravie de diriger Independence Pet Group et de collaborer avec nos équipes exceptionnelles et notre portefeuille de marques, y compris AKC Pet Insurance, OnePack Plan by PetPartners, Figo et ASPCA® Pet Health Insurance. Ensemble, nous continuerons de faire progresser des solutions novatrices et accessibles conformément à notre mission de prendre soin des animaux de compagnie et d'autonomiser les parents d'animaux de compagnie. »

À propos d'Independence Pet Holdings

Fondée en 2021, Independence Pet Holdings, Inc. est une société de portefeuille d'entreprises qui gère un vaste portefeuille de marques modernes de santé pour animaux de compagnie offrant une gamme de services d'assurance, d'éducation et de services de récupération des animaux de compagnie, et plus encore aux États-Unis et au Canada.

À propos de Independence Pet Group®

Independence Pet Group® (IPG) est l'une des plus grandes organisations d'assurance et de services aux animaux de compagnie d'Amérique du Nord. Notre impressionnante famille de marques soutient l'assurance de plus de 1 000 000 d'animaux de compagnie aux États-Unis et au Canada et offre des solutions de bien-être, de sécurité, de ressources et d'affaires à l'industrie des animaux de compagnie, y compris l'identification par micropuce et un registre en ligne des animaux de compagnie. Pour en savoir plus, visitez www.independencepetgroup.com.

