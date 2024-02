TORONTO, le 8 févr. 2024 /CNW/ - La marque canadienne de soins de la peau Indeed LabsMC est heureuse d'annoncer l'extension de son produit viral et primé, les Gouttes bronzantes NanobronzeMC, avec une nouvelle teinte : NanobronzeMC Deep. Ces gouttes bronzantes sont spécialement conçues pour perfectionner les teints plus foncés. Maintenant disponible dans la couleur « Deep », NanobronzeMC Deep utilise des teintes rouges pour donner une lueur naturelle avec des ingrédients bons pour la peau. NanobronzeMC Deep est sans danger pour tous les types de peau et est idéal pour ceux à la recherche d'un hâle instantané sans dommages causés par le soleil. Ce pigment nettoyant est entièrement personnalisable : mélangez quelques gouttes avec votre lotion hydratante, votre sérum, votre fond de teint ou directement sur la peau et profitez d'un éclat lumineux.

« Nous tirons une fierté d'écouter notre collectivité et de faire progresser nos produits et nos innovations en conséquence », a déclaré Dimitra Davidson, présidente et cheffe de la direction de Indeed LabsMC. « Notre Nanobronze original est apprécié par beaucoup de gens, mais il convient moins aux teints plus foncés. Nous sommes ravis de combler cette lacune importante dans l'industrie en présentant la nouvelle génération de NanobronzeMC et en offrant à un plus large public des gouttes de bronzage novatrices et abordables. »

NanobronzeMC Deep se fond à la peau, et se ressent et agit comme un soin de la peau. Agissant comme une protection contre la pollution, ces gouttes bronzantes soutiennent la barrière cutanée et réduisent l'apparence de rougeur. La formule puissante, composée d'ingrédients clés : Heliostatine ISRMC, BlumilightMC et SeastemMC Biofunctional, garantit à l'utilisateur la synergie ultime de bronzage et de soin de la peau.

Ingrédients clés :

HELIOSTATINE ISR MC : Un extrait botanique aux effets cliniquement éprouvés de mise en valeur du bronzage pour un éclat sain.

: Un extrait botanique aux effets cliniquement éprouvés de mise en valeur du bronzage pour un éclat sain. BLUMILIGHT MC : Un mélange d'ingrédients actifs, y compris l'extrait de graines de cacao pour offrir une protection contre la lumière bleue.

: Un mélange d'ingrédients actifs, y compris l'extrait de graines de cacao pour offrir une protection contre la lumière bleue. SEASTEMMC BIOFUNCTIONAL : Un extrait de varech géant unique qui aide à protéger la peau contre les effets nocifs de la pollution, améliore l'élasticité de la peau et renforce le facteur hydratant naturel de la peau.

Ajoutez 1 à 2 gouttes à votre lotion hydratante préférée et appliquez sur le visage. Mettez plus de gouttes pour intensifier la couleur. Vous pouvez également appliquer les gouttes sur la poitrine, les jambes ou à tout endroit où vous voulez donner à votre peau une belle radiance ensoleillée!

Disponible sur indeedlabs.com, Shoppers Drug Mart, Amazon et Ulta en février 2024 pour 24,99 $. Pour de plus amples renseignements ou des images, ou pour demander des échantillons ou une rencontre, veuillez communiquer avec : [email protected]

À propos de Indeed LabsMC

Le nom Indeed LabsMC est peut-être amusant, mais la marque ne fait pas de compromis quand il s'agit de soins de la peau. Les affirmations injustifiées, les emballages élégants et les peaux retouchées ne donnent pas de résultats concrets, contrairement aux formules fondées sur des données scientifiques. C'est pourquoi Indeed LabsMC crée des produits avec des ingrédients de qualité supérieure et éprouvés sur le plan clinique qui sont obtenus de façon responsable. Depuis sa création, sa mission consiste à changer la façon dont les consommateurs perçoivent les soins de la peau et leur parcours dans ce domaine. La marque s'efforce d'être la référence pour ceux qui veulent obtenir des résultats réels et des formules fondées sur la science. Toujours à l'avant-garde de l'innovation, son objectif est de révolutionner l'industrie des soins de la peau au moyen de produits de confiance qui donnent les résultats, à des prix abordables.

