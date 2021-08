Inclusion et engagement jeunesse - lancement du nouvel Espace 15-35 sur la plateforme Je bénévole

MONTRÉAL, le 11 août 2021 /CNW Telbec/ - Citoyenneté jeunesse est heureuse de s'associer à la Fédération des centres d'action bénévoles du Québec (FCABQ) dans la création d'un nouvel espace jeunesse, l' Espace 15-35 , accessible sur la plateforme Je bénévole .

La plateforme provinciale Je bénévole promeut et soutient l'action bénévole en facilitant le jumelage des organismes et des individus cherchant des occasions de bénévolat. La création de l'Espace 15-35 vise à faciliter plus particulièrement le maillage entre les jeunes et les organisations dans les milieux d'accueil. « Les jeunes doivent composer avec de nombreux obstacles à l'engagement. Sensibiliser la population et créer des espaces d'implication pour tous les jeunes du Québec facilite le rapprochement et consolide l'ancrage dans la communauté », soulève Lauréanne Richer, présidente du conseil d'administration de Citoyenneté jeunesse.

C'est à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse le 12 août que Citoyenneté jeunesse lance l'Espace 15-35 en y intégrant une banque de candidatures créée dans le cadre de son projet Jeunes de la diversité culturelle en région : dialogue, apprentissage et rayonnement , qui vise à promouvoir la pleine participation et la présence de jeunes de la diversité culturelle sur les lieux de pouvoir à travers le Québec.

« En continuité avec la mission de Je bénévole, soutenue depuis 2017 par la FCABQ, cette collaboration avec Citoyenneté jeunesse offre une opportunité supplémentaire aux jeunes désirant s'impliquer bénévolement et aux organisations cherchant des bénévoles un espace pour tisser des liens et mailler ensemble leurs différents besoins et intérêts. Ainsi, nous offrons une plateforme sûre et reconnue à tous les jeunes œuvrant avec Citoyenneté jeunesse afin de répondre à leurs aspirations bénévoles », mentionne Michel Alexandre Cauchon, directeur général de la FCABQ.

Cette initiative est possible grâce à la participation financière du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI).

À propos de Citoyenneté jeunesse :

Citoyenneté jeunesse est une organisation à but non lucratif qui a pour principale mission de concerter ses membres en vue d'amplifier la voix et les opinions des jeunes de 35 ans et moins et d'aspirer à leur pleine représentation dans les lieux décisionnels et de pouvoir.

