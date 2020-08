Pour les entreprises qui reconnaissent leur besoin d'accélérer le développement de leurs activités de commerce électronique et désirent maintenir leur avantage concurrentiel, le partenariat Incloud-Mobizcorp offre un mélange parfait de connaissances commerciales et d'expertise technique. La vaste expertise en commerce de détail, la compréhension des implications interdépartementales et l'approche stratégique d'Incloud, associées à la solide réputation de Mobizcorp en matière de conception et d'implémentation de solutions, aideront notamment à guider leurs clients vers une transformation réussie en développant leurs ventes en ligne et en redéfinissant complètement leur expérience client.

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec Mobizcorp et sommes convaincus que cette nouvelle synergie apportera une valeur sans précédent alors que nous accompagnons les entreprises à chaque étape de leur transformation. » Enzo Blasi - Président et PDG, Incloud.

Même si Salesforce Commerce Cloud ne fait pas partie des plans à court terme, les équipes Incloud-Mobizcorp travaillent ensemble pour libérer le plein potentiel du commerce électronique, quelle que soit la solution actuellement en place. En mettant en œuvre les meilleures pratiques de l'industrie et en évitant les embûches courantes, ils positionnent leurs clients sur la meilleure voie pour une réussite à long terme.

« Après avoir accéléré le succès de clients communs en commerce détail dans le passé, nous avons reconnu que combiner la vaste expérience d'Incloud et de Mobizcorp serait logique pour de nombreux clients afin d'atteindre encore plus d'excellence et de croissance pour leurs canaux en ligne. » Friedhelm Scharhag - Fondateur et PDG, Mobizcorp.

L'innovation et la croissance émergent souvent grâce à la collaboration, et ce nouveau partenariat saura sans doute mener les clients sur la voie du succès.

Pour plus d'information, cliquez ici ou contactez:

Anna-Maria Morena, 514 360-3070 x 216

[email protected]

LinkedIn • Facebook • Twitter

À propos d'Incloud

Incloud Solutions d'Affaires, partenaire d'intégration et de conseil entièrement dédié à Salesforce, est axé sur livrer des transformations numériques accélérées qui répondent aux objectifs uniques d'entreprise de leurs clients. La force d'Incloud réside dans la compréhension de la synergie et des défis interdépartementaux des entreprises en assurant une vue 360 degrés de la transformation numérique à travers l'ensemble de leur écosystème. in-cloud.ca

À propos de Mobizcorp

Mobizcorp est une société internationale de conseil et de services en commerce électronique de premier plan. La solide réputation de Mobizcorp repose notamment sur leur spécialisation du commerce électronique ainsi que sur l'expérience éprouvée sur plus d'une centaine de projets internationaux livrés avec succès. En assumant la responsabilité de la conception, de la mise en œuvre et du développement continu des stratégies de commerce électronique, Mobizcorp permet aux marques de connecter avec leur clientèle et de proposer des expériences d'achat exceptionnelles à travers le monde. mobizcorp.de

SOURCE Incloud Business Solutions