Incitatifs pour la garde en milieu familial - Un signal positif pour les familles

MONTRÉAL, le 3 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) est encouragée par les premiers incitatifs annoncés aujourd'hui par le ministère de la Famille pour favoriser le développement et la pérennité des services éducatifs régis en milieu familial au Québec. C'est un bon signal comme quoi le gouvernement a maintenant la valorisation de ce mode de garde dans sa mire.

Citation

« Les services éducatifs en milieu familial sont en transformation et l'annonce d'aujourd'hui démontre que le gouvernement souhaite accompagner ce changement. Ces incitatifs financiers, suggérés par le réseau des CPE/BC, sont un début intéressant pour consolider le réseau et répondre aux besoins des familles, surtout s'ils sont jumelés rapidement à des mesures pour améliorer les conditions d'exercice des responsables de services de garde en milieu familial », a expliqué Geneviève Bélisle, directrice générale de l'AQCPE.

Des incitatifs financiers

En encourageant le démarrage de nouveaux services éducatifs régis en milieu familial, en valorisant et soutenant une offre de services stable et pérenne sur le territoire et en encourageant l'accueil de 6 enfants avec une assistante, nous croyons que le Ministre cible des mesures pertinentes pour sécuriser et accroître la réponse aux familles. Rappelons que des dizaines de milliers de familles attendent désespérément une place subventionnée de qualité pour leur enfant.

Un chantier de travail

Un chantier de travail a aussi été annoncé pour analyser tous les aspects des services éducatifs en milieu familial. En ce sens, l'AQCPE est déjà en marche et a mobilisé ses membres dans un Chantier important pour nourrir les travaux du Ministre et apporter des idées novatrices qui stimuleront et reconnaîtront un mode de garde essentiel.

Citation

« Le réseau est placé devant un défi important où nous peinons à retenir les professionnelles que ce soit en installation ou en milieu familial. Toutes les initiatives qui permettront de reconnaître la profession d'éducatrice à sa juste valeur seront les bienvenues » a commenté Hélène Gosselin, présidente de l'AQCPE.

Une vision attendue

Il va sans dire que ces différentes annonces doivent s'insérer dans un plan plus vaste. Le réseau des CPE/BC a de grandes attentes face aux consultations du ministre de la Famille sur les services éducatifs et à la vision qu'il souhaite adopter. L'AQCPE est convaincue qu'une vision claire et ambitieuse pour les familles et les tout-petits du Québec permettra de pleinement réaliser ce grand projet de société, amorcé il y a plus de 25 ans.

À propos de l'AQCPE

L'AQCPE exerce un leadership dans la représentation, le rayonnement et l'accompagnement d'un réseau éducatif de CPE/BC de qualité pour les enfants de 0 à 5 ans.

À titre d'expert en petite enfance, l'AQCPE vise à concrétiser le projet de société d'offrir à tous les enfants de 0 à 5 ans un accès universel à des services éducatifs de qualité en CPE/BC en collaboration avec les familles.

SOURCE Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE)

Renseignements: Claude Deraîche, Directeur des communications et relations avec les membres, (514) 609-9060, [email protected]

Liens connexes

http://www.aqcpe.com