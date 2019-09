Incident sur le chantier des travaux d'élargissement et de réfection de l'autoroute Henri-IV - Fermeture de la rue Einstein jusqu'au début novembre

QUÉBEC, le 11 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu'à la suite de l'incident survenu le 22 août dernier sur le chantier d'élargissement et de réfection de l'autoroute Henri-IV, la rue Einstein demeurera fermée à la circulation entre les rues John-Molson et Louis-Lumière jusqu'au début novembre.

Cette fermeture, qui est demandée pour des raisons de sécurité par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), permettra de compléter les travaux de démolition requis à la suite de l'effondrement et la poursuite de la construction du nouveau pont.

Rappelons qu'un détour est en place par l'autoroute Charest (440) et que l'autoroute Henri-IV (73) demeure ouverte à la circulation. Les accès aux commerces et entreprises de la rue Einstein sont également maintenus.

Le Ministère continue de collaborer à l'enquête réalisée par la CNESST. De plus, tout est mis en œuvre afin de diminuer les répercussions sur l'échéancier de cet automne. L'échéancier global du projet, soit une fin des travaux en 2023, demeure inchangé.

Pour plus d'information sur ce chantier, consultez la page Web du projet sur le site du Ministère. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Le projet d'élargissement et de réfection de l'autoroute Henri-IV (73/573) est inscrit dans la liste des investissements routiers et maritimes 2019-2021 de la région de la Capitale-Nationale.

