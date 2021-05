Incident de sécurité informatique sur le site Internet de La Place 0-5 - Mise en place de mesures préventives et fermeture de l'accès à certains services numériques gouvernementaux

QUÉBEC, le 14 mai 2021 /CNW Telbec/ - Plus tôt cette semaine, une attaque informatique dirigée vers le site Internet de La Place 0-5 a mené à la fuite de données personnelles. Cette attaque aurait été rendue possible par certaines vulnérabilités des systèmes du fournisseur technologique responsable de la gestion du site. Le Centre gouvernemental de cyberdéfense (CGCD) et le réseau gouvernemental de cyberdéfense surveillent la situation de très près. Par mesure préventive, il a été demandé à tous les ministères et organismes publics qui utilisent des systèmes s'apparentant à celui en cause de fermer immédiatement l'accès à leurs services numériques si ceux-ci contiennent des données jugées sensibles.

Pour le moment, rien n'indique que d'autres renseignements personnels ou confidentiels ont été dérobés. La cybersécurité des données gouvernementales est prise très au sérieux et des actions sont en cours afin d'éviter que d'autres incidents semblables ne surviennent.

Le CGCD et le réseau gouvernemental de cyberdéfense évaluent la cybersécurité des services numériques gouvernementaux en cause et s'assureront de l'application de correctifs, si nécessaire, avant la réouverture de ceux-ci.

Le réseau gouvernemental de cyberdéfense est composé du Centre gouvernemental de cyberdéfense (CGCD) du Secrétariat du Conseil du trésor et de 26 centres opérationnels de cyberdéfense (COCD) lesquels sont présents dans les ministères et certains grands organismes. Créé en novembre 2019, le CGCD assure un leadership gouvernemental dans la prévention, la protection, la détection et la prise en charge d'incidents en matière de sécurité de l'information. Il a comme mandat d'assurer une surveillance constante des cybermenaces, de coordonner des interventions rapides et d'instaurer les meilleures pratiques de cyberdéfense dans l'administration publique québécoise.

