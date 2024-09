« Incase aide les utilisateurs d'iPhone en offrant des solutions de protection depuis le premier jour, repoussant les limites en matière d'innovation matérielle, de compétence en matière de protection et, surtout, de style distinctif, a déclaré Howie Davis, vice-président directeur de la commercialisation chez Incase. Notre collection d'étuis pour iPhone 16 perpétue cet héritage, offrant une variété de toutes nouvelles solutions axées sur la protection et la mobilité. »

Tous les étuis protecteurs Incase de la série pour iPhone 16 sont fabriqués à partir de matériaux durables, spécifiquement liés à l'approvisionnement à faible impact environnemental ou à des ressources renouvelables, ont une empreinte de fabrication moindre ou sont faits de matériaux qui ont été ou peuvent être recyclés, et offrent une durabilité optimale et une garantie à vie limitée.

Étui ICON - Performance traditionnelle, protection moderne (PDSF : 59,99 $)

Conçu pour améliorer l'expérience grâce à une protection discrète et intemporelle, l'étui ICON est doté d'une coque protectrice enveloppante haut de gamme et d'un co-moulage de mosaïque texturée de haute qualité. Il protège contre les chutes allant jusqu'à 12 pieds, offre une protection d'écran à bords surélevés, des boutons d'ajustement ultra-réactifs et est conçu pour être utilisé avec les accessoires MagSafe d'Apple avec aimants intégrés. L'étui ICON est offert en deux matériaux novateurs : un nouveau cuir de maïs à base de plantes (de couleurs « Pebbled Obsidian » et « Pebbled Cocoa ») et le mélange tissé de laine unique d'Incase (en graphite, bleu marine, rose tendre, rouge cosmique et asphalte.)

Étui City - Au carrefour de la protection et d e la performance (PDSF : 49,99 $)

Conçu pour offrir une performance à l'avant-garde, l'étui City exhibe un style subtil, rehaussé et haut de gamme qui parle de lui-même. Le cuir végétalien perforé offre une solution texturale, tandis que la technologie Impact Struts offre une protection contre les chutes allant jusqu'à 10 pieds. Conçu pour être utilisé avec les accessoires MagSafe d'Apple, l'étui City est doté d'une protection d'écran à bords surélevés et de boutons poussoirs favorisant un transport quotidien pour ceux qui ne s'arrêtent jamais. Offert en gris ardoise et rose tendre.

Étuis Level et Halo - La série liminal (PDSF : 49,99 $)

Inspirés par l'atmosphère et l'amorphe, et explorant l'espace entre les deux, les étuis Level et Halo vous permettent de personnaliser votre téléphone avec des conceptions uniques et accrocheuses faites à l'aide de techniques d'impression évoluées. Offrant une protection contre les chutes allant jusqu'à 10 pieds, une protection antimicrobienne et un accès au cordon, les étuis Level et Halo offrent une protection complète sans compromettre l'accès aux ports, aux lumières et aux boutons. L'étui Halo fait appel à une technique avancée de submersion enveloppante et à un revêtement doux, ce qui lui confère une apparence et une convivialité uniques. L'étui Level est disponible en versions« Lines cascade », « Lines vertical » et « Lines loop » en différentes couleurs populaires. Halo est offert dans les couleurs « Tidal Ocean », « Oil Slick Ocean », « Oil Slick Smoke », and « Oil Slick Lilac ».

Étui Facet - Raffiné, intelligent, organisé (PDSF : 39,99 $)

La conception est dans les détails avec l'étui Facet mince, épuré et ultra-protecteur. Mettant en valeur la beauté du contraste, l'étui Facet présente une éthique minimaliste rehaussée par des textures de qualité supérieure et des considérations de conception novatrices comme la technologie Impact Structs. L'étui Facet est doté d'un nylon texturé et d'une toile incrustée, d'aimants intégrés pour une utilisation avec MagSafe d'Apple, d'une protection à bords surélevés et d'une protection contre les chutes allant jusqu'à 10 pieds. Il est disponible en nylon bleu ardoise (Slate Blue Nylon).

Étui Slim - Esthétique optimale, transport discret (PDSF : 39,99 $)

L'étui Slim, qui est la solution mobile la plus mince d'Incase à ce jour, est conçu pour accentuer et compléter la silhouette raffinée et la conception de votre appareil. Faisant appel à la philosophie de conception d'Incase et à la coquille rigide originale de MacBook, l'étui Slim offre une protection subtile qui accentue la forme axée sur la conception de votre appareil. L'étui Slim offre une protection contre les chutes allant jusqu'à 8 pieds, des boutons poussoirs tactiles, une protection antimicrobienne, un accès au cordon et une texture givrée sur les côtés et des boutons pour une meilleure prise en main. Offert en couleurs Deep Space Blue, Black, Clear, Highland Green, et Blush Pink.

Disponibilité

La nouvelle collection Incase pour la série iPhone 16 est maintenant disponible sur Incase.com. Certains modèles sélectionnés sont disponibles chez Verizon et Best Buy aux États-Unis, ainsi que chez Best Buy, Bell, London Drugs et d'autres détaillants de premier plan au Canada et dans le monde.

Pour en savoir plus sur Incase et ses produits, consultez le www.incase.com. Pour obtenir les dernières mises à jour sur les produits, communiquez avec Incase sur Facebook, X @goincase et Instagram @goincase.

Incase est une marque d'Onward.

À propos d'Incase

Incase conçoit des solutions pour protéger les idées des esprits créatifs d'aujourd'hui. Depuis 1997, notre héritage est profondément enraciné dans le mode de vie de ceux et celles qui créent sur la plateforme Apple. Grâce à ce dévouement, nous pouvons nous concentrer sur les besoins changeants de nos consommateurs et élargir continuellement notre offre de produits tout en faisant la promotion de la créativité et de l'esprit d'entreprise.

Guidé par les principes de conception intentionnelle, aspirationnelle et fonctionnelle, l'écosystème d'étuis et d'accessoires que nous présentons transcende l'âge et les données démographiques pour offrir aux créateurs les meilleures expériences possibles dans la poursuite de leurs passions. Notre équipe utilise des protocoles de conception rigoureux pour s'assurer que chaque produit d'Incase répond aux besoins de nos consommateurs, des marchés émergents et d'un monde d'expériences de produits en pleine expansion. Notre marque, notre équipe et nos produits tirent parti de la technologie et du style de vie pour inspirer la créativité à l'échelle mondiale.

À propos d'Onward Brands

Onward Brands est un chef de file mondial dans le domaine des solutions technologiques pour les consommateurs, exploitant un portefeuille de marques novatrices et diversifiées au carrefour de la conception, de la fonctionnalité, du développement durable et du style de vie. Le portefeuille de produits primés de l'entreprise comprend des solutions de protection, de transport et d'alimentation pour les consommateurs et les entreprises regroupées sous les marques Incipio, Incase, Survivor et Griffin.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=2u24dbDvNsA

SOURCE Incase

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]