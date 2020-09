INCA dévoile une nouvelle expérience interactive de vente au détail : le centre Mieux Vivre de la fondation de la famille Nanji

Mieux Vivre d'INCA est une expérience interactive de vente au détail qui permet aux personnes en situation de handicap d'essayer les dernières percées en matière de technologies d'assistance provenant de leaders de l'industrie tels que Bose, Eschenbach, eSight, Google, HumanWare, IrisVision, Samsung et Vispero, ainsi que d'autres innovateurs en matière de technologies adaptées. L'ouverture de notre centre phare Mieux Vivre au 1929 avenue Bayview à Toronto a été rendue possible grâce à un don généreux de la fondation de la famille Nanji.

« Nous sommes extrêmement fiers d'annoncer l'ouverture officielle du centre Mieux Vivre d'INCA aujourd'hui », déclare Shane Silver, vice-président, Entreprise sociale et innovation de la Fondation INCA. « Cette entreprise n'aurait pas été possible sans le don transformationnel fait par la famille Nanji. Grâce à elle, nous serons en mesure de donner aux Canadiens en situation de handicap les moyens de tirer pleinement parti de ces produits et technologies qui changent des vies ».

« Le sens de la vue est quelque chose que beaucoup d'entre nous tenons pour acquis », affirme Pyarali Nanji. « Nous voulions donc trouver un moyen de rendre la pareille en améliorant l'accès aux technologies innovantes et à la formation pour les Canadiens ayant une perte de vision ».

C'est à Toronto que nous ouvrons le premier centre Mieux Vivre, mais nous entendons construire et moderniser des sites partout au pays afin que les Canadiens en situation de handicap puissent essayer et choisir les meilleurs produits qui leur conviennent. D'ici là, les personnes d'un océan à l'autre peuvent visiter le site incamieuxvivre.ca pour commander des produits dans le confort de leur foyer.

À propos de la Fondation INCA

La Fondation INCA est un organisme à but non lucratif qui vise à changer ce que signifie d'être aveugle dans la société d'aujourd'hui. Nous mettons en œuvre des programmes novateurs et des initiatives de défense des droits qui donnent aux personnes touchées par la cécité les moyens de réaliser leurs rêves tout en éliminant les barrières afin de favoriser l'inclusion. Notre action est soutenue par un réseau de bénévoles, de donateurs et de partenaires d'un océan à l'autre. Pour en savoir plus ou pour vous impliquer, visitez inca.ca.

À propos de la fondation de la famille Nanji

Gulshan et Pyarali Nanji sont nés en Ouganda et se sont réfugiés au Canada avec leurs quatre enfants en 1972 pour fuir la persécution. Respectée et admirée au sein et en dehors de leur communauté ismaélienne, la famille Nanji a laissé un héritage philanthropique remarquable. Motivée par le désir de redonner à leur pays d'adoption, le Canada, la famille Nanji a fait don de millions de dollars à des causes qui leur tiennent à cœur.

