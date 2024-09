INCA accueille une nouvelle présidente et chef de la direction et met le cap sur l'avenir

TORONTO, le 10 sept. 2024 /CNW/ - INCA, un organisme à but non lucratif au service des personnes aveugles, sourdes-aveugles ou ayant une basse vision, est heureux d'annoncer qu'Angela Bonfanti, une vétérane de 13 ans au sein de l'équipe d'INCA, est devenue la première femme présidente et chef de la direction de l'organisme. Après avoir occupé plusieurs postes de direction à INCA - y compris, plus récemment, le poste de chef des opérations - Mme Bonfanti a succédé à John M. Rafferty à ce rôle le 6 août 2024. M. Rafferty était président d'INCA depuis 2009.

Angela Bonfanti, nouvelle présidente et chef de la direction d’INCA (Groupe CNW/Canadian National Institute for the Blind - CNIB)

« C'est le moins qu'on puisse dire que je suis enthousiaste et honorée d'assumer ce rôle », déclare Mme Bonfanti. « Après 13 ans au sein d'INCA, je sais ce dont notre équipe est capable, et c'est absolument illimité. J'ai hâte de découvrir ce que nous accomplirons ensemble dans les années à venir pour notre communauté de personnes touchées par la cécité d'un océan à l'autre. ».

Fille d'une personne aveugle, Mme Bonfanti a toujours défendu ardemment les droits des Canadiens aveugles, sourds-aveugles ou ayant une basse vision. Membre de l'équipe d'INCA depuis 2011, elle comprend non seulement les défis nuancés auxquels sont confrontées les personnes touchées par la cécité, mais elle a également joué un rôle déterminant pour relever ces défis.

Parmi les réalisations de Mme Bonfanti, on peut citer le lancement de nombreux programmes phares d'INCA, notamment les Chiens-guides d'INCA, Ouvrir les portes du travail d'INCA et l'établissement des Hubs communautaires d'INCA dans les grandes villes du Canada. Elle a également participé de près à l'élaboration et à la promotion de la loi LAPHO (Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario) en ce qui concerne les Ontariens touchés par la cécité; elle a dirigé les efforts déployés par INCA dans le cadre de l'élaboration de la Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur (2018) et de la Loi canadienne sur l'accessibilité (2019) ; elle a également dirigé un vaste processus d'engagement des parties prenantes à travers le Canada, qui a ultimement abouti à la création des organismes à but non lucratif Réadaptation en déficience visuelle Canada et Services communautaires Surdicécité d'INCA.

Elle a également dirigé la réponse d'INCA pendant la pandémie de COVID-19 et le développement des programmes virtuels de l'organisation à but non lucratif, et a entamé des discussions cruciales avec le gouvernement fédéral afin d'élaborer de nouveaux crédits d'impôt et d'autres programmes d'aide financière pour les organisations qui servent les personnes les plus vulnérables du Canada pendant la pandémie.

Après avoir occupé le poste de chef des opérations d'INCA pendant trois ans, Angela est devenue présidente et chef de la direction de l'organisation en 2024, assurant la supervision stratégique et opérationnelle de la réalisation du mandat et de la mission d'INCA à l'échelle du Canada. À ce titre, elle est fière de superviser l'équipe de gestion des opérations d'INCA, un groupe exceptionnel de hauts dirigeants qui collaborent à la gestion des opérations de l'organisation afin de maximiser l'impact sur la communauté, de renforcer la sensibilisation du public au travail d'INCA et de soutenir les stratégies et les résultats en matière de revenus alors qu'INCA s'efforce d'atteindre les objectifs de son plan stratégique 2023-2028, intitulé La voie à suivre.

« C'est une dirigeante compétente, passionnée, expérimentée et avant-gardiste qui a prouvé, à maintes reprises, qu'elle fait toujours passer les besoins et les objectifs de notre collectivité en premier », affirme Robert Fenton, président du conseil d'administration d'INCA, qui a dirigé la recherche du prochain chef de la direction de l'organisme. « Bien que nous ayons examiné un large éventail de candidats de qualité pour ce poste, y compris des candidats externes et internes de tout le Canada et de l'étranger, Angela est celle qui incarne le mieux les qualités dont nous avons besoin à la présidence d'INCA. »

Créer la voie à suivre

L'une des principales priorités de Mme Bonfanti en tant que présidente est de respecter les engagements du plan stratégique d'INCA, intitulé « La voie à suivre ».

Dans le cadre de l'engagement du plan « Nos enfants s'épanouiront », l'organisme s'efforce de donner aux parents et aux enfants touchés par la cécité le soutien dont ils ont besoin pour exceller en classe et à l'extérieur. En plus d'autres initiatives, notamment de nouveaux programmes et services pour les enfants et les familles, INCA remplit cet engagement en demandant l'accès universel aux examens de la vue pour les enfants de tout le Canada.

« De nombreux enfants commencent l'école sans jamais avoir subi d'examen ophtalmologique, ce qui constitue un obstacle important », explique Mme Bonfanti. « Les troubles oculaires non diagnostiqués peuvent entrainer un mauvais départ dans la vie des enfants. Sans l'établissement d'un diagnostic, ils risquent d'avoir de mauvais résultats scolaires, des problèmes de comportement et une participation réduite aux activités physiques et sociales."

Elle ajoute qu'une détection précoce permet un traitement précoce et de meilleurs résultats à long terme, enfin que les enfants puissent s'épanouir dans l'environnement scolaire et en dehors de l'école.

« Nous plaidons pour que tous les enfants aient accès à un examen ophtalmologique complet avant leur premier jour d'école et chaque année par la suite », dit-elle. « Nous recommandons aux parents de visiter le site Web de l'Association canadienne des optométristes à opto.ca. Il contient de nombreuses informations sur l'importance des examens de la vue pour les enfants et sur la façon de prendre contact avec un optométriste local afin de prendre rendez-vous pour un examen de la vue et d'assurer la réussite de votre enfant. »

La communauté au centre de nos préoccupations

Outre le travail effectué par INCA pour soutenir les enfants et les familles touchés par la cécité, La voie à suivre contient également un certain nombre de tactiques conçues pour démanteler les obstacles à l'inclusion rencontrés par les personnes de tous âges - qu'il s'agisse de créer des options de transport plus sécuritaires et plus accessibles ou de changer les attitudes à l'égard de la cécité.

Il est important de souligner, selon Mme Bonfanti, que le travail d'INCA continuera d'accorder la priorité aux besoins des Canadiens aveugles, sourds-aveugles ou ayant une basse vision.

« Je tiens à ce que les personnes que nous servons sachent que je m'engage pleinement à continuer de placer leur voix au premier plan de tout ce que nous faisons. Jamais rien sans vous », dit-elle.

En assumant la présidence d'INCA, Mme Bonfanti devient également la première femme présidente et chef de la direction de l'organisme affilié à INCA, Services communautaires Surdicécité, qui offre des services et du soutien aux Canadiens ayant une double perte, totale ou partielle, de l'ouïe et de la vue.

