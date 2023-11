Inauguration technologique du centre de distribution réfrigéré du Groupe Robert à Varennes avec le ministre Fitzgibbon

VARENNES, QC, le 16 nov. 2023 /CNW/ - C'est seulement deux ans après avoir annoncé son ambitieux projet, que le Groupe Robert, en collaboration avec le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, a officiellement inauguré son centre de distribution automatisé à Varennes. Cet investissement de plus de 200 millions de dollars, soutenu par le gouvernement du Québec, Investissement Québec et plusieurs partenaires place le Groupe Robert à l'avant-garde de la logistique alimentaire au Québec.

Le soutien financier gouvernemental pour la concrétisation de ce projet s'élève à 35 millions de dollars, dont 20 millions de dollars annoncés aujourd'hui et provenant des fonds propres d'Investissement Québec.

Se positionner parmi les meilleurs dans le monde

Le Groupe Robert a fait le choix de s'inspirer des centres de distribution les plus modernes de la planète pour son projet. L'entreprise souhaitait offrir à ses clients ce qu'il y avait de meilleur pour leur permettre d'assurer la fiabilité et la rentabilité de leurs opérations. Michel Robert, président et chef de la direction du Groupe Robert, a déclaré : « Ce nouveau centre de distribution ultra moderne qui réunit les meilleures technologies éprouvées du domaine démontre l'engagement continu de Groupe Robert envers l'innovation et l'excellence pour nos clients. » Il poursuit : « Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli et sommes impatients de voir ce centre jouer un rôle clé dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire du Québec et du Nord-est américain. ». Avec ce centre, Groupe Robert se positionne comme le premier prestataire de services logistiques (3 PL) au Québec à disposer d'un entrepôt automatisé pour produits frais et surgelés, le plaçant parmi les installations les plus avancées en Amérique du Nord.

« L'implantation de ce centre à la fine pointe de la technologie consolide la chaîne d'approvisionnement québécoise en assurant l'acheminement de produits frais partout sur notre territoire. Avec ses nouvelles installations, le Groupe Robert contribue à rendre notre secteur agroalimentaire plus autonome, efficace et performant », mentionne Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Grâce au projet du Groupe Robert, la circonscription de Verchères et l'ensemble de la Montérégie jouent maintenant un rôle clé dans la sécurisation de notre chaîne d'approvisionnement alimentaire. Nous nous réjouissons que l'entreprise ait choisi Varennes pour construire son centre de distribution réfrigéré et automatisé, le premier du genre au Québec! », ajoute Suzanne Roy, députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie.

« Nous sommes engagés à soutenir les entreprises qui, comme Groupe Robert, misent sur l'innovation pour poursuivre leur croissance et assurer leur compétitivité, a souligné Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec. Ce projet contribuera à solidifier la chaîne d'approvisionnement du transporteur tout en réduisant l'empreinte écologique de ses activités. Nous ne pouvons qu'être fiers d'accompagner des entrepreneurs qui écoutent les besoins de leurs clients et du marché, adoptent les nouvelles technologies et participent à un développement économique durable. »

Un véritable concentré d'innovation

Au-delà de son aspect fonctionnel, ce centre est un véritable concentré d'innovation, de savoir-faire, de productivité et de leadership québécois. Pour améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment, Groupe Robert a fait développer des panneaux isolants spécifiques, plus épais, qui sont désormais certifiés. En matière de protection incendie, les traditionnels gicleurs ont été remplacés par un système de réduction du taux d'oxygène, conçu par la même compagnie, Wagner, qui a protégé la British Library et ses documents historiques de plus de 400 ans.

Le bâtiment lui-même est une prouesse architecturale : une structure autoportante de 14 étages, réalisée avec des pièces de haute précision fabriquées en Autriche et préassemblées au Saguenay avant d'être montées à Varennes. Cette méthode a permis de développer l'expertise locale. Pour débuter les opérations, seuls le déchargement et le chargement restent manuels, ce qui améliore grandement l'efficacité en cette période de pénurie de main-d'œuvre, sans perte d'emploi, car il s'agit d'un ajout net de capacité.

Un ajout de capacité pour répondre à la demande

Situé à proximité de l'autoroute 30, le centre de distribution à grande capacité verticale -- la bâtisse aura plus de 40 mètres de haut -- aura une capacité de 60 000 palettes, dont 30 000 pour des produits frais et 30 000 pour des produits congelés.

Ce nouvel entrepôt vient s'ajouter à ceux du complexe agroalimentaire de Boucherville du Groupe Robert pour servir des clients existants et de nouveaux clients pour la marchandise réfrigérée et congelée.

À propos du Groupe Robert

Depuis sa création en 1946, le Groupe Robert est devenu un chef de file dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord. Ses 3 200 employés constituent la pierre angulaire de son succès qui repose sur un solide savoir-faire en matière de solutions logistiques, de distribution, d'entreposage et de transport. Groupe Robert administre 41 centres de distribution dont 326 000 m2 d'entrepôt au Canada. Le Groupe possède une expertise reconnue en gestion logistique d'entrepôt notamment pour l'industrie aérospatiale manufacturière à Mirabel et contrôle 100 000 m2 d'entrepôt dans le secteur de Mirabel.

SOURCE Groupe Robert

Renseignements: CONTACT MÉDIA : Kim Leclerc, [email protected], +1 581 980-5725