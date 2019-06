Inauguration officielle du projet Le Concerto - Une nouvelle étape franchie dans la reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic

LAC-MÉGANTIC, QC, le 14 juin 2019 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que l'édifice Le Concerto, le nouvel immeuble à vocation mixte de trois étages au centre-ville de Lac-Mégantic, a officiellement été inauguré et présenté aux citoyens. Créé à la suite de multiples initiatives de consultation et de participation citoyenne, le projet est le fruit d'un investissement de près de 4 M$ et du travail d'un comité de pilotage formé de représentants du CHIC du Granit, du CIUSSS-CHUS de l'Estrie (Installation CSSS du Granit), de la CDC du Granit, de la Constellation du Granit, du CPE sous les Étoiles et d'Entraide Habitat Estrie.

« Plus qu'un simple édifice, Le Concerto représente surtout la volonté de notre communauté de se doter d'un milieu de vie dynamique qui permettra de créer des liens entre les générations », a déclaré Monique Phérivong Lenoir, directrice générale de la CDC du Granit et vice-présidente du CHIC du Granit, propriétaire de l'édifice. « Nous sommes très heureux d'associer les Granitois à cette réalisation en leur offrant la possibilité de le visiter, car il y a une petite part de chacun d'eux dans ce bâtiment. »

Contribution importante de la Société d'habitation du Québec

Le Concerto, qui abrite 14 logements à loyer modique pour des personnes seules ou des familles, proposera plusieurs nouveaux services aux citoyens. En effet, l'édifice comprend un service de garde de 42 places avec horaires régulier et atypique (de soir et de fin de semaine), une halte-garderie ainsi qu'un parc de jeux intérieurs pour les 0-12 ans.

La partie locative de l'immeuble a été réalisée grâce à une contribution de près de 767 000 $ de la Société d'habitation du Québec (SHQ), par l'entremise de son programme AccèsLogis Québec. Elle garantit notamment le prêt hypothécaire contracté par l'organisme Le Concerto. De plus, les locataires de 7 des 14 logements bénéficient du programme Supplément au loyer, ce qui leur permet de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de près de 120 500 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Lac-Mégantic.

Le Concerto également a obtenu une subvention de près de 147 000 $ du programme Rénovation Québec de la SHQ. En vertu de ce programme, cette aide est financée à parts égales par la Société d'habitation et la Ville de Lac-Mégantic.

« Le Concerto est une initiative novatrice qui sera assurément célébrée comme un exemple à suivre pour d'autres municipalités. Grâce au soutien financier de la Société d'habitation du Québec, des familles et des personnes seules de Lac-Mégantic pourront bénéficier d'un logement abordable, paisible et sécuritaire. Les contributions, qu'elles soient sur les plans humain, économique ou éducatif, sont multiples et démontrent non seulement le talent des gens de notre région pour reconstruire, mais également pour innover », a commenté François Jacques, député de Mégantic, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest.

Le Concerto a d'ailleurs déjà été honoré le 30 avril dernier alors qu'il a remporté le prix provincial Régis-Laurin (catégorie Innovation) remis par l'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ), notamment pour son long travail de collaboration et d'innovation sociale. Le prix Régis-Laurin a été créé en 2004 pour reconnaître la contribution exceptionnelle d'individus et d'organisations à la cause de l'habitation communautaire et à l'amélioration des conditions de vie et de logement des personnes à faible et modeste revenu, ainsi que des personnes ayant des besoins particuliers.

« Il n'est pas surprenant de voir Le Concerto s'attirer les éloges. Le travail collaboratif effectué non seulement entre les partenaires, mais aussi avec la communauté fut remarquable », a souligné Julie Morin, mairesse de la Ville de Lac-Mégantic. « Ce succès, nous le croyons, continuera certainement dans les années à venir et on parlera du Concerto comme l'un des éléments phares du dynamisme de la ville.»

Des partenaires financiers majeurs

Le Concerto a pu voir le jour grâce à un important travail de mobilisation, mais aussi en raison de l'appui de plusieurs partenaires financiers majeurs, dont les fondations Lucie et André Chagnon, Louise et Jean-Paul Fontaine et Marcelle et Jean-Coutu. À ces soutiens exceptionnels, des mobilisations citoyennes et corporatives sont également venues incontestablement appuyer le projet, ayant représenté 10 % du budget total, ce qui est tout à fait remarquable dans les circonstances.

À propos de l'édifice Le Concerto

Le Concerto est un immeuble de trois étages à vocation mixte conçu selon les normes LEED Habitation et situé face à la gare patrimoniale, dans le centre-ville en reconstruction de Lac- Mégantic. L'édifice se veut un milieu de vie dynamique, générateur d'activités sociales, communautaires, économiques, récréatives et porteur d'opportunités et de retombées pour la MRC du Granit. Pour en savoir plus, consultez le www.leconcerto.com.

SOURCE Le Concerto

