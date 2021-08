Inauguration officielle du pont d'étagement situé sur le chemin de Sainte-Anne-des-Lacs, au-dessus de l'autoroute 15

SAINTE-ANNE-DES-LACS, QC, le 12 août 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, accompagné de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et députée de Prévost, Mme Marguerite Blais, a procédé aujourd'hui à l'ouverture officielle du pont d'étagement situé sur le chemin de Sainte-Anne-des-Lacs, au-dessus de l'autoroute 15, dans les Laurentides.

Le projet de reconstruction du pont d'étagement représente un investissement de 13 M$ dans la municipalité régionale de comté (MRC) des Pays-d'en-Haut. En plus d'assurer la pérennité de la structure, la réalisation des travaux améliore la sécurité et la fluidité de la circulation grâce au réaménagement de l'intersection du côté ouest du pont, sur le chemin de Sainte-Anne-des-Lacs.

Tout au long du chantier, une grande importance a été accordée à la gestion de la circulation afin de réduire les répercussions des travaux sur les usagers de la route. Plusieurs options de détour ont été aménagées pour les résidentes et résidents de la municipalité, et les entraves sur l'autoroute 15 ont été réduites au minimum.

Citations

« L'envergure de ce projet s'évalue non seulement par les sommes considérables investies ici, mais aussi par les effets positifs qu'il a pour les usagers de la route. Chaque intervention qui améliore la sécurité et favorise la fluidité des déplacements est une priorité pour votre gouvernement. Je suis donc très fier d'annoncer l'ouverture d'un tout nouveau pont d'étagement, comme promis lors de l'annonce des investissements en 2020. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Le fait que cette infrastructure, stratégiquement située au-dessus de l'autoroute 15, est de nouveau accessible à la population est une excellente nouvelle qui assure la pérennité de ce secteur de notre région. Je remercie les usagers de la route pour leur collaboration durant les travaux, ainsi que le Ministère, qui s'est assuré de la fluidité de la circulation, malgré la complexité de ce projet. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre responsable de la région des Laurentides et députée de Bertrand

« Cette inauguration marque le retour à la circulation sur cette structure qui surplombe un axe routier majeur dans notre belle région. La fin des travaux sur le pont d'étagement coïncide aussi avec le début de la réfection de la chaussée sur le chemin de Sainte-Anne-des-Lacs, une intervention très attendue par les résidentes et résidents du secteur. La réalisation de l'ensemble de ces projets améliorera significativement les infrastructures routières de la région. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et députée de Prévost

« Ce n'est pas tous les jours que nous assistons à l'inauguration d'un pont d'une telle envergure. Je tiens à remercier la population pour sa patience et également souligner la contribution de toutes les personnes qui ont participé à ce chantier, dont le personnel de la municipalité, ainsi que le gouvernent du Québec. L'entrée principale de notre belle municipalité vient de changer. Maintenant, on peut en profiter et en être fiers. »

Monique Monette Laroche, mairesse de Sainte-Anne-des-Lacs

Faits saillants

Les travaux ont débuté en 2020 par la démolition de l'ancien pont d'étagement et la construction des fondations et des structures de béton de la nouvelle structure (les culées, la pile centrale et les quatre colonnes).

C'est en 2021 que la structure du pont et le tablier ont été mis en place. Le Ministère a également procédé à des travaux sur la chaussée du pont et ses approches, au réaménagement de l'intersection avec le chemin Avila et au terrassement au pourtour des ouvrages.

Cette structure présente plusieurs particularités, dont sa longueur de 84 mètres et son angle à 45 degrés par rapport à l'autoroute 15, qu'elle chevauche.

Le débit journalier moyen est de 7 100 véhicules, dont 8 % de camions.

L'intersection du côté ouest a été réaménagée avec un îlot central ajouté à l'approche du nouveau pont. L'éclairage sera également optimisé.

En complément du projet, des travaux d'asphaltage du chemin de Sainte-Anne-des-Lacs seront entrepris sur 3,4 kilomètres au cours des prochaines semaines.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Sources : Marc-André Morency, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 473-3404; Jean-Charles Del Duchetto, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Tél. : 514 229-0591; Pour information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600; Sans frais : 1 866 341-5724