Inauguration officielle du CPE Les Jeunes Pousses des Jardins-du-Québec : 75 nouvelles places de plus pour la région de la Montérégie

QUÉBEC, le 31 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, a procédé aujourd'hui à l'inauguration officielle et virtuelle du Centre de la petite enfance (CPE) Les Jeunes Pousses en compagnie de Mme Claire IsaBelle, députée de Huntingdon, de M. Jean Cheney, maire de Saint-Cyprien-de-Napierville, et de Mme Julie Robichaud, directrice de l'établissement. La nouvelle installation, en activité depuis le 29 mars dernier, accueille 75 enfants, dont 15 poupons.

Le gouvernement du Québec a investi près de 2 millions de dollars pour permettre la réalisation de ce projet. Outre l'octroi des nouvelles places, l'ouverture de ce CPE a permis l'embauche de 13 nouvelles ressources.

« L'inauguration de ce CPE est une excellente nouvelle pour les parents de Saint-Cyprien-de-Napierville; leurs enfants pourront fréquenter un environnement sain et sécuritaire tout en côtoyant des éducatrices exceptionnelles. Les places que nous inaugurons aujourd'hui ont été octroyées il y a près de 10 ans maintenant, soit en 2011. Comme ministre de la Famille, j'ai mis en place dans les dernières années des mesures concrètes afin que ces places voient le jour plus rapidement. Je suis donc confiant que nous pourrons, dans un avenir rapproché, procéder à l'inauguration d'autres installations qui je le suis convaincu, seront tout aussi exemplaires que le CPE Les Jeunes Pousses. Notre gouvernement pose les gestes nécessaires afin de réparer notre réseau et surtout pour offrir des places à nos tout-petits et permettre aux parents de retourner travailler. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« L'ouverture du CPE Les Jeunes Pousses me ravit. Grâce à ce projet, nous permettrons à plus d'enfants de la région de connaître un départ riche avec un accès à un milieu d'apprentissage moderne, stimulant et sécuritaire. Leurs parents ne seront pas en reste puisqu'ils pourront reprendre le travail, l'esprit tranquille, et participer pleinement à la relance économique de la Montérégie. Je profite de l'occasion pour remercier tous les intervenants qui ont participé, de près ou de loin, à l'avancement de ce dossier. »

Claire IsaBelle, députée de Huntingdon

« La population et les élus de Saint-Cyprien-de-Napierville sont des plus heureux de pouvoir compter sur un nouveau CPE au sein de leur communauté! Nous désirons remercier Mme Claire IsaBelle, notre députée, pour son soutien et son suivi du dossier avec la direction du CPE et le ministère de la Famille, qui ont mené à l'aboutissement du projet attendu depuis longtemps par les familles de la municipalité. »

Jean Cheney, maire de Saint-Cyprien-de-Napierville

« C'est une belle journée! Nous sommes fiers et heureux d'offrir 75 places aux familles de la municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville et ses environs qui avaient grandement besoin, compte tenu des plus de 300 inscriptions sur la liste, d'un centre de la petite enfance. Ce projet voit le jour grâce notamment à l'implication de la municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville, au ministère de la Famille, qui nous a octroyé une allocation spécifique, ainsi qu'à la détermination du conseil d'administration du CPE. »

Julie Robichaud, directrice du CPE Les Jeunes Pousses

L'ouverture de ce CPE fait suite à un appel de projets tenu en 2011.

Le CPE Les Jeunes Pousses s'est vu octroyer 75 places dont 15 places pour poupons.

En mars dernier, le ministre de la Famille a annoncé l'optimisation du processus lié à l'ouverture des CPE, faisant passer de 17 à 9 les étapes de réalisation.

Cette annonce touche près de 80 % des places actuellement en développement, de même que les 4 359 places supplémentaires qui seront octroyées à l'été 2021 ainsi que les appels de projets futurs.

