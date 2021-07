Inauguration officielle du CPE Le Papillon bleu : 65 nouvelles places à Brigham

BRIGHAM, QC, le 2 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, a procédé aujourd'hui à l'inauguration officielle de la troisième installation du centre de la petite enfance (CPE) Le Papillon bleu en compagnie du maire de Brigham, M. Steven Neil, et de la directrice de l'établissement, Mme Manon Marchand. La nouvelle installation, située à Brigham, accueillera 65 enfants, dont 15 poupons.

Le gouvernement du Québec a investi plus de 500 000 $ pour permettre la réalisation de ce projet. Outre l'octroi des nouvelles places qui permettront de répondre aux besoins des familles de la région, l'ouverture de ce CPE a permis l'embauche de 14 nouvelles ressources.

« Je suis vraiment fier de participer à l'inauguration de ce nouveau CPE qui était très attendu par les familles de la région. Ce sont des places qui ont été octroyées en 2013, il y a 8 ans maintenant. Comme ministre de la Famille, j'ai mis en place, dans les dernières années, des mesures concrètes pour accélérer l'accès à des places en service de garde et ainsi permettre aux parents de retourner au travail. L'inauguration du CPE de Brigham démontre bien que les efforts déployés portent fruit. Je tiens à remercier toute l'équipe du CPE Le Papillon bleu. Je sais que le travail n'a pas toujours été facile, mais aujourd'hui, nous en sommes à la concrétisation d'un beau projet qui permettra à des dizaines de tout-petits de la région de s'épanouir et de développer leur plein potentiel. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« L'ouverture du CPE de Brigham est une excellente nouvelle pour les familles de Brigham et des environs. Cette installation permettra à de nombreuses familles de bénéficier de places subventionnées plus rapidement, et aux tout-petits de connaître un départ riche en profitant d'un milieu d'apprentissage moderne et bienveillant. Je profite de l'occasion pour remercier les intervenantes et intervenants qui ont participé, de près ou de loin, à l'avancement de ce dossier. Je suis très heureuse que nous participions à la relance économique de la région tout en continuant à développer le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi

« C'est avec une grande fierté que la municipalité de Brigham veut souligner l'immense défi relevé par Mme Manon Marchand pour en arriver à cette belle réalisation. »

Steven Neil, maire de Brigham

« Toute l'équipe du CPE Le Papillon bleu et moi-même nous réjouissons de l'inauguration d'aujourd'hui! Ce fut un projet de longue haleine, mais les efforts que nous avons déployés ont porté fruit. Nous sommes très heureux de pouvoir offrir un troisième milieu de garde moderne où les tout-petits pourront grandir et se développer à leur rythme! Je sais que les parents de la région de Brigham et des environs attendaient cette installation avec impatience. Ces nouvelles places vont répondre à un réel besoin dans la région. »

Manon Marchand, directrice du CPE Le Papillon bleu

L'ouverture de ce CPE fait suite à un appel de projets tenu en 2013.

Le CPE de Brigham s'est vu octroyer 65 places, dont 15 places pour poupons.

Au terme de la réalisation de cette installation, le CPE exploitera trois installations pour un total de 207 places subventionnées, dont 40 places pour poupons.

Un montant de 501 869 $ a été octroyé par le ministère de la Famille pour la réalisation de ce projet.

