Inauguration officielle d'une nouvelle installation du CPE La Marelle des Bois-Francs : 50 nouvelles places à Victoriaville

VICTORIAVILLE, QC, le 12 août 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, a procédé aujourd'hui à l'inauguration officielle d'une nouvelle installation du centre de la petite enfance (CPE) La Marelle des Bois-Francs en compagnie de M. Eric Lefebvre, député d'Arthabaska, de M. André Bellavance, maire de Victoriaville, et de Mme Johanne Pagé, directrice de l'établissement. La nouvelle installation, qui est en activité depuis le 2 août dernier, accueillera 50 enfants, dont 10 poupons.

Le gouvernement du Québec a investi plus de 60 000 $ pour permettre la réalisation de ce projet. Outre l'octroi des nouvelles places, l'ouverture de ce CPE a permis l'embauche de 11 nouvelles ressources.

« Les services de garde éducatifs à l'enfance jouent un rôle essentiel dans le développement des tout-petits. Comme ministre de la Famille, j'ai mis en place, dans les dernières années, des mesures concrètes pour accélérer l'accès à des places en services de garde et ainsi permettre aux parents de poursuivre leurs études ou de retourner au travail. L'inauguration de cette nouvelle installation du CPE La Marelle des Bois-Francs démontre bien que les efforts déployés portent fruit. Je me réjouis de cette bonne nouvelle! Je suis convaincu que les jeunes familles de Victoriaville et des environs l'accueillent aussi avec joie. Grâce à cette nouvelle installation, les enfants pourront évoluer et atteindre leur plein potentiel dans un environnement sain et sécuritaire. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« L'ouverture de cette nouvelle installation du CPE La Marelle des Bois-Francs me ravit. Grâce à ce projet, nous permettrons à plus d'enfants de la région de connaître un départ riche avec un accès à un milieu d'apprentissage moderne, stimulant et sécuritaire. Leurs parents ne seront pas en reste puisqu'ils pourront poursuivre leurs études ou reprendre le travail, l'esprit tranquille, et participer ainsi pleinement à la relance économique du Centre-du-Québec. Je profite de l'occasion pour remercier tous les intervenants qui ont participé, de près ou de loin, à l'avancement de ce dossier. »

Eric Lefebvre, whip en chef du gouvernement et député d'Arthabaska

« C'est avec un grand plaisir que nous pouvons, à partir d'aujourd'hui, offrir 50 nouvelles places pour les familles de la région. Cette inauguration est la culmination de 10 ans d'efforts et je tiens à remercier nos partenaires, qui ont été de précieux alliés dans cette belle aventure. En plus de ces 50 places, la création du diplôme d'études collégiales (DEC) en Techniques d'éducation à l'enfance au Cégep de Victoriaville nous permettra d'assurer la pérennité du modèle des centres de la petite enfance de la région. »

Dominic Paquin, président du conseil d'administration du CPE/BC La Marelle des Bois-Francs

« Nous sommes très fiers d'inaugurer ce tout nouveau centre de la petite enfance avec nos partenaires le CPE La Marelle et la caisse Desjardins des Bois-Francs. Nous avons travaillé pendant plus de 10 ans sur ce projet très attendu qui bénéficiera à toute notre communauté collégiale. L'ouverture de l'installation concorde avec l'arrivée de notre première cohorte en Techniques d'éducation à l'enfance. Les élèves de ce programme, mais aussi ceux de Techniques d'éducation spécialisée, de Sciences humaines (profil intervention sociale) et de Soins infirmiers pourront également profiter de la salle d'observation pédagogique conçue spécifiquement pour eux. »

Denis Deschamps, directeur général du Cégep de Victoriaville.

L'ouverture de ce CPE fait suite à un appel de projets ciblé tenu en 2018.

Le CPE La Marelle des Bois-Francs s'est vu octroyer 50 places, dont 10 places pour poupons.

En mars dernier, le ministre de la Famille a annoncé l'optimisation du processus lié à l'ouverture des CPE, faisant passer de 17 à 9 les étapes de réalisation.

Cette annonce touche près de 80 % des places actuellement en développement, de même que les 4 359 places supplémentaires qui seront octroyées à l'été 2021 ainsi que les appels de projets futurs.

