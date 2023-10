INAUGURATION ET AGRANDISSEMENT DE LA RÉSIDENCE ANTOINE-FEUILLON

Un engagement renouvelé en faveur du bien-être des résidents et de la communauté

BOIS-DES-FILION, QC, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Le Groupe Mandala Santé est ravi de souligner l'inauguration officielle de la résidence Antoine-Feuillon, située à Bois-des-Filion. Accueillant des résidents depuis octobre 2021, il a enfin été possible de célébrer son ouverture, puisque l'événement avait dû être reporté en raison de la pandémie. Ce moment marquant a été partagé avec les résidents et le personnel dédié.

Pour cette occasion spéciale, le Groupe Mandala Santé a également eu le privilège d'accueillir plusieurs dignitaires et partenaires de premier plan, dont la ministre responsable des Aînés et déléguée à la Santé, Mme Sonia Bélanger, le député de Blainville, M. Mario Laframboise, et le maire de Bois-des-Filion, M. Gilles Blanchette. Leur présence renforce l'importance de cet événement envers le bien-être des personnes hébergées et le développement de milieux de vie adaptés à leurs besoins. Le président et la directrice générale de l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ), M. Carl Veilleux et Mme Manon Charpentier, ainsi que plusieurs représentants du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides étaient aussi présents, soulignant la collaboration étroite avec ces partenaires essentiels. Tous ont pu témoigner des impacts bénéfiques de ce projet pour la communauté, les personnes hébergées et leur famille.

S'adapter aux besoins, évoluer ensemble : le concept novateur de la résidence Antoine-Feuillon

La résidence Antoine-Feuillon est une ressource intermédiaire (RI) de 116 places, accueillant des résidents confiés par le CISSS des Laurentides. Elle offre un hébergement à caractère familial et à échelle humaine, adapté aux résidents ayant des enjeux physiques ou cognitifs, avec une perte d'autonomie légère à modérée.

Depuis toujours, le Groupe Mandala Santé base ses actions sur la bienveillance, l'imputabilité, l'engagement, la collaboration et l'ouverture.

« Antoine-Feuillon est bien plus qu'une résidence, c'est un témoignage de notre dévouement à créer des espaces de vie qui allient sécurité, confort et bienveillance. Nous sommes fiers de voir notre vision devenir une réalité, apportant du bonheur et de la quiétude aux résidents et à leur famille et qu'ils se sentent comme à la maison », a souligné Pierre Bélanger, chef de la direction du Groupe Mandala Santé.

« Je suis très heureuse d'avoir visité les nouveaux aménagements qui ont été réalisés. Ces récents travaux permettent de réinventer les espaces de vie et de faire évoluer l'hébergement pour les personnes aînées. Elles méritent ce qu'il y a de mieux. Les ressources intermédiaires sont un maillon essentiel des services d'hébergement au Québec. Il faut en être fiers collectivement! », mentionne Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et déléguée à la Santé.

En voie de devenir la plus grande RI au Québec

La phase II de la résidence Antoine-Feuillon, dont le lancement a été officiellement annoncé lors de cette inauguration, s'inscrit dans un engagement continu envers le bien-être des résidents et des besoins de la communauté. Cette phase étendra la capacité d'accueil de la résidence Antoine-Feuillon à 179 résidents, ce qui en fera la plus grande ressource intermédiaire au Québec.

À propos du Groupe Mandala Santé

Mandala Santé rassemble des concepteurs et des gestionnaires chevronnés de résidences pour personnes âgées et qui contribuent à faire évoluer l'hébergement pour aînés au Québec. L'organisation crée des environnements où résidents, proches et employés se sentent chez eux. Les milieux de vie sont conçus pour s'adapter aux besoins spécifiques des résidents. Pour Mandala Santé, perte d'autonomie ne rime pas avec maladie. Il s'agit d'une étape naturelle de la vie, par laquelle nous passerons tous. Respect, dignité et empathie sont donc au centre de notre relation avec nos résidents.

