Inauguration du siège social d'Autobus Groupe Séguin à Laval - Le tout premier établissement réfléchi pour l'électrification du transport scolaire, et ce, dès sa conception

LAVAL, QC, le 21 nov. 2023 /CNW/ - C'est en compagnie de Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides, Virginie Dufour, députée de Mille-Îles, Sona Lakhoyan Olivier, députée de Chomedey, Valérie Schmaltz, députée de Vimont, Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale du district Sainte-Rose et représentante du maire de Laval, et ses partenaires qu'Autobus Groupe Séguin a procédé à l'inauguration de son tout nouveau siège social situé au 4300 boul. Louis-B.-Mayer à Laval le lundi 20 novembre dernier.

Pour l'entreprise, il s'agissait d'un jalon important dans le déploiement de sa Vision 2030 qui mènera à l'électrification de 100% de son parc d'autobus scolaires, représentant à terme une réduction de 6000 tonnes de GES par année. Pour atteindre cet objectif, le nouveau siège social a été conçu pour permettre l'implantation de près de 140 bornes de recharge, et ce, grâce au projet pilote mené avec Cléo, une filiale d'Hydro-Québec.

Pour le président d'Autobus Séguin, Stéphane Boisvert, il s'agissait d'un moment de fierté : « Nous nous sommes engagés à poursuivre la mission du fondateur Gérald Séguin tout en investissant pour léguer une entreprise innovante à nos enfants. Des partenariats inédits avec les organisations œuvrant en électrification du transport nous auront permis de réaliser ce projet. Merci aux organisations suivantes : le gouvernement du Québec, Investissement Québec, la Banque de l'infrastructure du Canada, la Banque de développement du Canada, Cléo, Ville de Laval, Laval économique, Lion Électrique, la Banque Nationale du Canada, la Banque Royale du Canada, Duquette Construction, TLA Architectes et bien d'autres. »

Une entreprise tournée vers l'avenir

Pour le ministre Skeete, il s'agit d'un bel exemple d'une PME se modernisant : « Je suis bien heureux de participer à cette inauguration puisque j'ai été aux premières loges pour voir leur Vision 2030 prendre forme. Il s'agit d'une famille lavalloise d'entrepreneurs qui mise sur des investissements importants pour informatiser ses systèmes d'opération, créer un centre de formation continue tout en implantant un véritable centre de recharge pour autobus électrique. Nous sommes heureux que le gouvernement participe pour le financement de ce projet grâce à ses subventions pour l'achat des autobus électriques et l'apport de sa filiale, Investissement Québec, ainsi que pour le soutien technique offert par Cléo. Et à titre de député lavallois, je vois au quotidien cette entreprise transporter nos jeunes élèves qui se rendent apprendre dans nos écoles. »

De son côté, la conseillère municipale Novac a ajouté : « À Laval, le transport représente près de 70% des GES sur l'ensemble du territoire. C'est donc un énorme bonheur de soutenir le redéploiement d'une entreprise résolument tournée vers la transition écologique. De voir cette entreprise qui œuvre depuis plus de 50 ans sur notre territoire s'engager dans un important virage environnemental nous rend tous fiers. »

L'électrification d'une industrie

Quant au PDG de Cléo, Jeff Desruisseaux, cette réalisation est porteuse pour l'avenir : « Voici un bel accomplissement pour cette entreprise qui a sauté à pieds joints avec nous afin d'électrifier leur parc de véhicules sans les soucis de la gestion de la recharge. Cléo prend en main toute l'infrastructure de recharge, ce qui inclut la conception du site, l'installation, l'exploitation et la maintenance des infrastructures, leur permettant ainsi de se concentrer sur leur mission première. En plus, notre plateforme intelligente génère automatiquement les plans de recharge des véhicules de sorte qu'ils reçoivent l'énergie adéquate pour accomplir leur trajet, au meilleur coût. »

L'électrification de l'industrie du transport par autobus a ses défis importants, relate le président de la Fédération des transporteurs par Autobus du Québec, Stéphane Lefebvre : « Le passage de véhicules thermiques vers l'électrique vient avec une série d'ajustements. Nous devons revoir les processus de notre secteur et l'expérience d'Autobus Séguin permettra à toute l'industrie de s'en inspirer pour réussir ce passage important pour la société. »

À propos d'Autobus Groupe Séguin

Né du regroupement de trois entreprises en décembre 2019, Autobus Groupe Séguin réuni maintenant près de 350 employés au volant d'une flotte de plus de 330 véhicules. Quotidiennement, c'est 30 000 personnes, provenant de 7 centres de services scolaires, qui sont transportées par l'entreprise dans les régions de Laval, de Lanaudière, des Laurentides et de Montréal.

