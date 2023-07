Inauguration du REM : une journée historique pour la mobilité dans la métropole

MONTRÉAL, le 28 juill. 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue l'inauguration du Réseau express métropolitain (REM) ce matin. En plus de faciliter les déplacements de la population montréalaise, cette infrastructure de transport collectif améliorera la fluidité des déplacements dans la métropole et contribuera à l'atteinte de nos objectifs d'électrification de nos transports.

« La Chambre tient à féliciter la Caisse de dépôt et placement du Québec et tous les leaders qui ont permis l'inauguration ce matin du projet de transport collectif le plus ambitieux réalisé dans la métropole depuis un demi-siècle. Le REM va transformer nos façons de nous déplacer entre les deux rives. Il va renforcer la fluidité de la mobilité dans la métropole et assurer une meilleure connectivité vers le centre-ville. Nous réclamions depuis des années une solution de transport efficace pour connecter les secteurs stratégiques de la métropole tout en accélérant l'électrification des transports. C'est un jalon majeur pour la métropole! », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« L'inauguration de ce premier tronçon est une étape importante de franchie. Nous suivrons au cours des prochaines années la mise en service du lien avec l'aéroport, qui est grandement attendu. Nous devons maintenant nous tourner vers la conception d'un Projet structurant de l'Est qui soit réaliste et qui fasse consensus, afin mieux desservir les résidents de l'Est de l'île et d'accélérer le redéveloppement des territoires de ce secteur », a conclu Michel Leblanc.

Renseignements: Source : Jean-Baptiste Portrait, Attaché de presse, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 669-6768, [email protected]