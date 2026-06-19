Inauguration du projet Résidenti'ELLE du Y des femmes de Montréal

MONTRÉAL, le 19 juin 2026 /CNW/ - Le Y des femmes de Montréal a inauguré hier Résidenti'ELLE, un projet de 96 unités d'hébergement situé dans l'arrondissement de Ville-Marie. Ce nouveau milieu de vie, favorisant la mixité socioéconomique et la diversité, offre un accompagnement psychosocial et communautaire adapté à des femmes violentées, en difficulté, seules, monoparentales ou proches aidantes.

Pensé autour des besoins des résidentes, Résidenti'ELLE offre un environnement où les femmes peuvent se déposer, reprendre du pouvoir sur leur vie, développer leur autonomie, créer des relations saines et retrouver un sentiment de sécurité.

Le lancement officiel de Résidenti'ELLE a eu lieu dans les espaces communautaires du Y des femmes de Montréal. Répartis sur plus de 60 000 pieds carrés, ces espaces permettent d'offrir des services adaptés aux femmes d'aujourd'hui et à leurs familles, dans un environnement favorisant l'inclusion, l'épanouissement et la participation à la vie collective.

Des représentantes du Y des femmes de Montréal, des élus ainsi que de nombreux partenaires, organismes et donateurs ont pris part à l'événement afin de souligner cette étape importante pour l'organisation.

Cette initiative est le fruit de plusieurs années de travail et a été rendu possible grâce à la contribution de nombreux partenaires. Il a notamment bénéficié d'un soutien dans le cadre du programme AccèsLogis Québec, ainsi que d'une contribution provenant de l'Initiative fédérale pour la création rapide de logements de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), administrée au Québec par la Société d'habitation du Québec (SHQ).

Citations

« Résidenti'ELLE est avant tout une histoire de personnes. Une histoire portée par des femmes extraordinaires qui ont investi temps, cœur et énergie pour faire de ce projet une réalité. C'est aussi le fruit du travail de plusieurs présidentes-directrices générales et membres du conseil d'administration du Y des femmes de Montréal qui, au fil des années, ont contribué à faire avancer cette vision. Merci à nos partenaires et à nos donateurs, sans qui ce projet n'aurait pu voir le jour. » - Nadine Gelly, présidente du conseil d'administration, Y des femmes de Montréal

« Résidenti'ELLE représente une première par son approche inclusive et sa mixité socioéconomique. Ce projet a été développé avec et pour les femmes, grâce à l'engagement de nombreux partenaires, l'implication de nos équipes et à la contribution des femmes consultées tout au long du processus. Nous sommes fières d'offrir un environnement où les femmes peuvent se déposer, reprendre du pouvoir sur leur vie et bâtir leur avenir dans la sécurité et la dignité. » - Diana Pizzuti, directrice de programmes, Y des femmes de Montréal

« Ce projet est le résultat d'un travail collectif qui s'inscrit en parfaite complémentarité avec les efforts que nous déployons depuis plusieurs années en matière de prévention de l'itinérance au féminin. Il permet notamment d'agir en amont auprès des femmes en situation de vulnérabilité et à risque de se retrouver en situation d'itinérance, en leur offrant le soutien nécessaire pour maintenir ou retrouver une stabilité résidentielle et poursuivre leur parcours vers l'autonomie. Je salue le Y des femmes de Montréal pour son travail mobilisateur ainsi que l'engagement de l'ensemble des partenaires qui contribuent à faire de cette initiative un succès. » - Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

« Résidenti'ELLE, c'est quatre-vingt-seize nouveaux départs pour des femmes qui en avaient besoin. Notre gouvernement a soutenu ce projet, parce qu'une femme qui a connu la violence ou l'instabilité mérite un chez-soi sécuritaire pour rebâtir sa vie. Je félicite le Y des femmes de Montréal pour cette réalisation et je remercie tous les partenaires qui l'ont rendue possible. » - Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Face à la pénurie de logements abordables, Résidenti'ELLE offre une réponse essentielle pour prévenir l'itinérance des femmes en proposant des solutions sécuritaires et durables. » - Benoit Langevin, conseiller de la Ville de Montréal dans Pierrefonds-Roxboro, responsable du développement social et de la cohabitation

À propos du Y des femmes de Montréal

Depuis 1875, le Y des femmes de Montréal est un organisme multiservice qui génère des changements positifs et durables pour la prévention des violences faites aux femmes et aux filles ainsi que pour favoriser l'égalité et l'inclusion sociales et de genre. Pour ce faire, l'organisme est à l'écoute des besoins pour développer et offrir des programmes et services novateurs, pertinents et adaptés à l'évolution des enjeux sociaux. Ces programmes sont regroupés en quatre familles d'action : les services résidentiels, les services d'employabilité, les services jeunesse et les services à la collectivité. Il contribue ainsi à bâtir un avenir meilleur pour toutes les femmes, les filles et leurs familles dans la perspective d'une société égalitaire, inclusive et sans violences.

SOURCE Y des femmes de Montréal

Informations : Patricia Bédard, Directrice des communications et relations publiques, 514 246-0474, [email protected]