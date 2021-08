Inauguration du parc de l'Espoir réaménagé, dans le Village

Un site plus vaste, plus vert, plus accessible et encore plus propice au recueillement pour honorer la mémoire des victimes du VIH/sida au Québec

MONTRÉAL, le 17 août 2021 /CNW Telbec/ - Le nouveau parc de l'Espoir, un lieu de recueillement et de rassemblement dédié à la mémoire des victimes du VIH/sida au Québec, a été inauguré aujourd'hui en présence de la mairesse de Montréal et de Ville-Marie, madame Valérie Plante, du conseiller de Ville du district de Saint-Jacques et membre du comité exécutif responsable de la gestion et planification immobilière, de l'habitation des grands parcs et du parc Jean-Drapeau, Monsieur Robert Beaudry, trois des quatre co-fondateurs du parc de l'Espoir, messieurs Roger Le Clerc, Michael Hendricks et René LeBoeuf, ainsi que de monsieur JP Loignon, président de la Société de développement commercial du Village.