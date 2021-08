Inauguration du Marché public asiatique de Montréal dans le Quartier chinois

Fruit d'une association entre le Marché de Nuit et La Pépinière I Espaces Collectifs, le Marché public asiatique de Montréal célébrait hier une première journée d'activités franchement réussie. Financé, en partie, par l'arrondissement de Ville-Marie dans le cadre du Plan d'action pour le développement du Quartier chinois, ce marché public représente, pour la communauté entrepreneuriale locale, d'intéressantes opportunités commerciales ainsi qu'une visibilité accrue. Combiné aux magnifiques aménagements réalisés dans le cadre des Aventures du cœur de l'île du Partenariat du Quartier des spectacles et Montréal centre-ville, cet événement gastronomique souhaite attirer au cours des huit prochaines semaines un grand nombre d'adeptes de la cuisine de rue asiatique, qui pourront du même coup profiter de l'ambiance enchanteresse de l'Oasis | Place des Souhaits, située à l'angle des boulevards Saint-Laurent et René-Lévesque.

« Situé en plein cœur du centre-ville, le Quartier chinois regorge de commerces uniques. Le Marché public asiatique de Montréal est une belle façon de leur donner une vitrine et de faire découvrir, ou goûter, la culture de nos communautés d'origine chinoise et asiatique. On y propose une expérience culinaire impressionnante dans un environnement au décor festif et invitant, tout y est!, s'est réjouie la mairesse de Montréal et de Ville-Marie, Valérie Plante. Donner les moyens aux entrepreneurs locaux de faire briller leur offre et maximiser la vitalité commerciale du Quartier chinois, c'est exactement le genre d'initiative que nous voulions soutenir avec le tout premier plan d'action pour le quartier chinois que nous avons adopté en juin dernier. Bravo! »

D'un point de vue économique, le Marché public asiatique répond à plusieurs sous-objectifs du Plan d'action pour le développement du Quartier chinois; il améliore le milieu de vie et l'expérience commerciale, en plus de faire rayonner les attraits uniques et distinctifs du quartier. Dans les mois et années à venir, d'autres efforts et moyens seront déployés dans le cadre de ce plan, qui a pour objectif de renforcer la vie communautaire et commerciale du Quartier chinois, maintenir la population en place et affirmer son caractère unique et patrimonial au cœur du centre-ville.

« C'est un événement anticipé par les marchands et le public depuis maintenant deux ans. Pouvoir réaliser un tel projet en collaboration avec la Pépinière et le Partenariat du Quartier des spectacles est un réel plaisir. On vient créer un lien fort entre la communauté asiatique, le Quartier chinois et tous les Montréalais. Nous espérons sincèrement que tous ceux et celles qui visiteront le marché vivront une expérience mémorable », affirme Yifang Hu, directrice du Marché de Nuit et commerçante du Quartier chinois, propriétaire et cheffe des opérations des restaurants Le Coq Frit.

« Ce projet est une occasion unique d'établir un nouvel espace public d'envergure pour le centre-ville de Montréal. Le marché asiatique peut devenir un legs majeur pour le Quartier chinois, à la fois porte d'entrée et lieu de convergence qui viendra dynamiser la vie et l'économie du secteur. On est très heureux de s'associer avec le Marché de Nuit, dont l'apport est essentiel pour ancrer pleinement le projet dans les besoins de la communauté asiatique », déclare Jérôme Glad co-fondateur et codirecteur de La Pépinière I Espaces Collectifs.

Cet événement est rendu possible grâce à la contribution financière de l'arrondissement de Ville-Marie, au Fonds de maintien des actifs stratégiques en tourisme, administré par Tourisme Montréal et assorti d'une subvention du ministère du Tourisme de 12,2 M$, ainsi qu'à la collaboration du Partenariat du Quartier des spectacles. Le déploiement du Marché public asiatique de Montréal est une première phase à un projet de plus grande envergure, qui se concrétisera dès l'été 2022.

