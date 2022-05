Inauguration du CHSLD Val-des-Brises

LAVAL, QC, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, accompagnée du ministre responsable de la région de Laval, Benoit Charette, a souligné aujourd'hui l'inauguration officielle du nouveau CHSLD Val-des-Brises, à Laval.

Depuis le début du mois de mai, une centaine de résidents ont emménagé au CHSLD Val-des-Brises. Les lieux atteindront leur capacité d'accueil maximale au début de l'automne 2022. Au total, ce sont 232 résidents présentant des troubles neurocognitifs modérés à sévères qui pourront y être hébergés. Les unités de vie ont été conçues afin de respecter le milieu de vie des résidents et de créer un environnement familial et chaleureux. Elles ont notamment été aménagées en micromilieux regroupant chacun 11 résidents, offrant des chambres individuelles avec salle de bain.

« L'ouverture officielle du nouveau CHSLD Val-des-Brises à Laval va offrir un milieu de vie de qualité aux résidents. Ceux-ci pourront résider dans un environnement sécuritaire et adapté à leurs besoins. Je suis ravie de constater que le projet met de l'avant une approche clinique et des éléments qui s'apparentent au concept des maisons des aînés. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Je suis très heureux de découvrir les nouveaux lieux et de constater que les travaux réalisés permettent d'offrir aux résidents un environnement accueillant, sécuritaire et chaleureux. Je tiens à remercier l'ensemble des équipes qui ont conjugué leurs efforts pour mener à terme ce magnifique projet dans la région de Laval. Ceci fera une grande différence pour les personnes hébergées et leurs proches. »

Benoit Charette, ministre responsable de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« La concrétisation de ce grand projet constitue un gain notable pour notre communauté. Cette nouvelle installation moderne contribuera à coup sûr au bien-être de nos aînés en leur assurant un milieu de vie agréable et mieux adapté à leurs besoins. Un projet comme celui-ci témoigne des efforts qui sont faits collectivement pour améliorer la qualité de vie des personnes en perte d'autonomie. »

Christopher Skeete, adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise, adjoint parlementaire du ministre responsable de la Lutte contre le racisme et député de Sainte-Rose

Faits saillants :

Rappelons que les travaux avaient débuté à l'été 2020.

Notons que la nouvelle construction est un immeuble en location par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval pour une période de 15 ans au Groupe Montoni.

