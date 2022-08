Inauguration du Centre Yvon Deschamps au bénéfice de milliers de jeunes du Centre-Sud de la métropole. Un lieu inspirant à l'image de son bienfaiteur

MONTRÉAL, le 31 août 2022 /CNW Telbec/ - L'Association sportive et communautaire du Centre-Sud (ASCCS) et la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud annoncent aujourd'hui, devant un parterre d'invités de marque et de généreux donateurs que le centre de l'ASCCS devient formellement, le Centre Yvon Deschamps. Cette nouvelle appellation a pour but de souligner l'incommensurable dévouement, l'engagement sans compromis et l'apport de générosité sans bornes dont Yvon a fait preuve depuis de nombreuses années.

« Si c'est vrai qu'deux têtes valent mieux qu'une... à dix mille, on décroche la lune » dit le grand humoriste et humaniste qui continue à cultiver les principes d'accessibilité aux loisirs sportifs et culturels pour tous, la persévérance, le goût de la réussite scolaire et le développement d'habiletés sociales; tout en participant à la lutte à la pauvreté en soutenant les programmes du centre. « Soutenir les nombreux projets et programmes du Centre améliorent nettement la qualité de vie des jeunes du quartier en leur offrant des opportunités qu'ils n'auraient pas autrement. » dit Yvon Deschamps, appuyé en cela par le président du conseil d'administration de l'ASCCS, Gaétan Forcillo.

L'ASCCS a été créée en 1974 par un regroupement de bénévoles souhaitant offrir des occasions aux jeunes du quartier Centre-Sud de pratiquer des sports et des loisirs dans un environnement encadré et sécuritaire, et ainsi leur donner une alternative à la rue et une chance de bien démarrer leur vie.

C'est en 1985 qu'Yvon Deschamps s'est laissé convaincre par monsieur Forcillo de se joindre à l'Association à titre de président de la campagne de financement. Lui-même issu d'un quartier ouvrier de la métropole, il comprend parfaitement la nécessité du travail réalisé par l'Association, qui améliore la situation des familles du quartier.

Depuis 2014, Yvon Deschamps et Judi Richards concentrent leurs activités philanthropiques sur le développement du Centre via la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud. « Le dévouement d'Yvon est entier et il n'a jamais refusé d'appuyer l'Association dans ses diverses démarches auprès des partenaires et d'être présents aux diverses activités. Il n'y a pas de mots qui peut exprimer notre reconnaissance », renchérit monsieur Forcillo.

La direction du Centre Yvon Deschamps profite aussi de l'événement pour renommer la piscine du centre, piscine D'Amours, du nom de la famille qui a généreusement contribué à la mise à niveau des installations de loisirs aquatiques de l'institution. Ce grand événement commémoratif se veut être l'occasion privilégiée de souligner, du même souffle, le 87e anniversaire de ce grand humoriste et humaniste québécois dont la contribution et l'ensemble de l'œuvre ont participé à façonner l'ADN du Québec moderne aux plans tant social, culturel que politique.

Et… comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule…

La Fondation annonce aujourd'hui que le spectacle bénéfice - Yvon Deschamps Intemporel présenté par Brault et Martineau le lieu le 19 septembre prochain au Cabaret du Casino de Montréal sera disponible en web diffusion sur la plateforme www.comediha.tv . Les billets sont en vente dès maintenant au coût de 30$ (frais et taxes incluses)

« Nous souhaitions permettre à un maximum de gens de voir ce spectacle événementiel où plus d'une quinzaine d'artistes relèverons le défi d'interpréter quelques-uns des monologues et des chansons d'Yvon Deschamps au profit de la Fondation. » dit Judi Richards, porte-parole et vice-présidente du CA de la Fondation Yvon Deschamps.

L'animateur de la soirée, Benoît Brière invitera les spectateurs à voyager dans le temps et dans l'œuvre d'Yvon Deschamps avec des artistes formidablement généreux tels que Lise Dion, Martin Matte, Laurent Paquin, Stéphane Rousseau, Emmanuel Bilodeau, Pierre-Yves Roy-Desmarais et plusieurs autres. Mise en scène de Marie-Chantal Renaud.

Pour plus de détails: www.fydcs.ca

@FYDCS

Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud

SOURCE Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud

Renseignements: Source : Marie-Chantal Renaud - Directrice générale, metteure en scène, 514 774-YVON (9866), [email protected]; Contact: Alexandre Dumas - Vice-président - Communication corporative, Cabinet de relations publiques National, 514 898-4636, [email protected]