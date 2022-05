Inauguration du campus médical en Outaouais

GATINEAU, QC, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, le député de Chapleau, Mathieu Lévesque, et le député de Gatineau, Robert Bussière, ont souligné aujourd'hui l'inauguration du campus Outaouais de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill.

Ce projet comporte deux volets : l'implantation d'une faculté de médecine délocalisée de l'Université McGill à Gatineau, ainsi que la relocalisation avec agrandissement de l'Unité de médecine familiale (UMF) de Gatineau, devenue un Groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U) en 2017.

Le projet vise à :

former, à Gatineau , 96 étudiants du programme de médecine de l'Université McGill, soit 24 étudiants par année sur quatre ans;

, 96 étudiants du programme de médecine de l'Université McGill, soit 24 étudiants par année sur quatre ans; doubler la capacité d'accueil des milieux cliniques pour les externes de troisième et quatrième année, soit de 12 à 24 places par année;

doubler la capacité d'accueil des milieux cliniques pour les médecins résidents en médecine de famille de première année, soit de 10 à 18-20 places par année;

augmenter les capacités d'accueil dans les différentes spécialités à base large que sont l'anesthésiologie, la médecine interne, la chirurgie générale, la pédiatrie, l'obstétrique-gynécologie et la psychiatrie.

Citations :

« L'implantation d'une faculté de médecine à Gatineau est un gain important, qui permettra notamment de faciliter le recrutement et la rétention des médecins en Outaouais, et améliorer ainsi l'accès aux soins. Notre objectif pour les prochaines années est d'offrir aux Québécois une expérience patient axée sur l'accessibilité et la qualité des soins. La concrétisation de ce projet très attendu s'inscrit dans la vision de notre Plan santé. Nos citoyens méritent un réseau plus humain et plus performant. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je suis très fière de souligner l'ouverture du nouveau campus Outaouais de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill. Son implantation permettra d'accueillir des étudiants pour la totalité de leurs études de médecine et d'augmenter la capacité d'accueil de l'unité de formation des résidents en médecine de famille, en plus de pouvoir accueillir un plus grand nombre de stages dans les spécialités de base. Il s'agit d'une initiative porteuse exemplaire, qui tient compte des enjeux actuels du réseau de la santé et des services sociaux, et qui mobilise plusieurs partenaires du milieu de la santé et de l'enseignement supérieur. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Il s'agit d'une journée importante, rendue possible grâce aux efforts de l'ensemble des équipes qui ont participé, au cours des dernières années, à la réalisation de ce beau projet. Les bénéfices seront nombreux pour nos citoyens. Il permettra notamment de favoriser l'installation de médecins dans notre région. »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau

« Grâce à cette formation délocalisée, les finissants en médecine auront la chance de découvrir notre belle région, ce qui y favorisera leur installation en Outaouais. Cela permettra assurément à notre population d'avoir un accès accru à des médecins de famille et spécialisés. Je félicite toutes les équipes qui ont travaillé sur cet important projet. »

Robert Bussière, député de Gatineau

Faits saillants :

Le coût total pour la réalisation du projet est de 32,4 millions $.

L'agrandissement, construit sur deux étages au-dessus de l'urgence de l'Hôpital de Gatineau , a une superficie totale de plus de 4 600 mètres carrés. Les travaux du lot principal s'étaient amorcés en mars 2019.

