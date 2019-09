Inauguration des Zones de vie pour chacun au Collège des Hauts Sommets

QUÉBEC, le 6 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, et la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Émilie Foster, sont fiers d'inaugurer, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, le projet Une école unique - Des zones de vie pour chacun de la Fondation du Collège des Hauts Sommets à Saint-Tite-des-Caps.

De mars à juin 2019, 42 élèves, dont certains vivant avec le trouble du spectre de l'autisme, ont contribué à la conception et à l'aménagement des 6 espaces thématiques dans les aires communes de l'école. Le projet, dont le coût total s'élève à 64 801 $, a reçu une aide financière de 37 857 $ du ministère de la Culture et des Communications et a été réalisé sous la direction artistique des peintres muralistes de Sautozieux. La Fondation du Collège des Hauts Sommets et ses partenaires ont complété le financement du projet, ce qui a permis l'aménagement des espaces. D'autres intervenants issus de différents milieux se sont réunis autour de l'objectif commun, soit celui de faire de l'école un lieu à l'image des gens qui la fréquentent.

Citations :

« La culture est une valeur indissociable du parcours scolaire de nos jeunes. Les élèves qui ont donné vie au projet Une école unique - Des zones de vie pour chacun en ressortent avec un sentiment d'appartenance et de fierté accru envers leur école. Les futures cohortes d'élèves pourront évoluer dans un lieu embelli, plus stimulant et mieux adapté à leurs besoins. Ce projet reflète la volonté du gouvernement du Québec de multiplier les occasions pour les jeunes de vivre des expériences culturelles. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

« Cette démarche participative a permis aux élèves d'adapter leur milieu de vie à leurs besoins et de faire de leur école un lieu dynamique, inspirant et inclusif. Cette réalisation démontre le dynamisme culturel de la Côte-de-Beaupré. Je salue l'ouverture de la Fondation du Collège des Hauts Sommets d'offrir à ses élèves la chance de vivre des expériences culturelles enrichissantes. »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« Le projet Une école unique - Des zones de vie pour chacun, en plus d'être très rassembleur, a favorisé un fort sentiment d'appartenance chez nos élèves. Il nous a aussi permis d'adapter des lieux aux besoins particuliers de nos jeunes. »

Marc Charbonneau, directeur du Collège des Hauts Sommets

Faits saillants :

Le projet a été déposé en 2018 par la Fondation du Collège des Hauts Sommets et a été soutenu dans le cadre de l'Appel de projets en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif du ministère de la Culture et des Communications, qui vise notamment à accroître l'offre d'activités culturelles pour la clientèle jeunesse en dehors des heures de classe et à augmenter la participation des élèves à ce type d'activités.

Le premier appel de projets s'est déroulé du 26 septembre au 26 octobre 2018 et a reçu une réponse positive du milieu. Au total, 109 projets ont été retenus et le Ministère a octroyé près de 1,8 M$ pour la réalisation de ces projets.

Cet appel de projets s'inscrit dans le Plan d'action gouvernemental en culture 2018-2023, qui amplifie la relation entre la culture et l'éducation, notamment en améliorant l'offre de sorties et d'activités culturelles dans le parcours éducatif, du préscolaire jusqu'au postsecondaire.

Rappelons que l'entente en vigueur depuis 1997 entre le Ministère et celui de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur vise notamment à permettre aux jeunes du Québec de s'initier à la culture sous ses différentes formes et de développer leur créativité.

