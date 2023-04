JOLIETT, QC, le 21 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de Joliette sont fiers de célébrer l'inauguration officielle de PAX Habitat, un projet de 102 logements abordables qui seront destinés à des personnes ainées à Joliette. Ce projet, qui a été mis sur pied par l'organisme PAX Habitat, représente un investissement de plus de 43 M$.

Le gouvernement du Canada verse près de 22 M$ par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) - un programme mis en œuvre par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Le gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ) verse une aide de plus de 5 M$. Pour sa part, la Ville de Joliette accorde plus de 1 M$ à ce projet.

Ce projet d'envergure a également été développé en partenariat avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), le Centre intégré de Santé et de Services sociaux de Lanaudière (CISSSL), le CPE des Amis des Prairies, le groupe de ressources techniques Habeo ainsi que les deux communautés religieuses initiatrices du projet, la Congrégation des Sœurs des Saints Cœurs de Jésus et de Marie (SSCCJM) et les Moniales Bénédictines de Joliette.

De concert avec la Ville de Joliette, PAX Habitat transforme l'Abbaye, site patrimonial depuis longtemps cloîtré, en lieu ouvert sur la collectivité. Les parcs et les jardins du lieu seront désormais accessibles à l'ensemble de la communauté joliettaine et le Monastère deviendra un espace à vocations culturelle, éducative, spirituelle et communautaire ouvert à tous. Avec un CPE qui accueille 70 enfants, le projet est un milieu de vie plurigénérationnel.

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Grâce aux Fonds national de co-investissement pour le logement, plus de 102 personnes aînées à Joliette auront accès à un logement sûr et confortable. En travaillant en étroite collaboration avec ses partenaires pour créer plus de logements abordables, notre gouvernement continue d'obtenir des résultats significatifs pour la population canadienne. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont nos investissements dans le logement à travers le pays continuent de contribuer à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Voilà un bel exemple de créativité et d'initiative de la part des dirigeants de PAX Habitat, qui ont travaillé très fort pour concrétiser leur ambitieux projet. Ils ont en effet eu la bonne idée de réunir différents partenaires afin de transformer un site qui était déjà magnifique en un milieu de vie paisible et sécuritaire pour des aînés qui pourront continuer de vivre près de celles et ceux qui leur sont chers. C'est de cette façon que nous pourrons créer davantage de logements abordables pour nos communautés. » - France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Investir dans le logement abordable, ce n'est pas mettre de l'argent dans le béton. C'est investir concrètement dans le bien-être des gens de chez nous. C'est aussi permettre à encore plus de gens, comme les ainés de Joliette, à avoir un chez-soi adapté à leurs besoins, où ils peuvent se reposer, se ressourcer et recevoir leurs proches. On continue de livrer pour les Québécois à travers des investissements qui vont faire une réelle différence dans leur vie de tous les jours. » - Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

« Ce milieu de vie est inspirant avec la mixité des générations. C'est assurément un projet porteur pour la communauté de Joliette. » - Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

« En réunissant sous un même toit plusieurs générations, les grands tout comme nos tout-petits trouveront assurément dans ce beau projet, de précieux moments de partage. Je salue le travail de toutes celles et ceux qui sont impliqués dans la mise sur pied de PAX Habitat, particulièrement l'équipe du CPE des Amis des Prairies, dont le directeur général, M. Dave Harvey. En permettant le développement de places dans un endroit comme celui-ci, notre gouvernement démontre une fois de plus sa volonté d'offrir à chaque enfant une place en service de garde éducatif à l'enfance, et ce, dans des milieux diversifiés et sécuritaires. » - Suzanne Roy, ministre de la Famille

« La Ville est fière d'avoir participé à la concrétisation de ce projet unique qui offrira un milieu de vie idyllique aux résidents. Ce concept d'habitation d'une grande singularité se distingue par son intégration patrimoniale et environnementale. Joliette se considère réellement privilégiée que PAX Habitat soit sur son territoire. » - Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette

« PAX Habitat souhaite répondre de manière novatrice aux enjeux actuels que vivent les personnes aînées, en particulier ceux et celles qui ont de plus faibles revenus. Le continuum de services et de soins offerts à domicile, la participation citoyenne ainsi l'intégration harmonieuse et responsable de ce nouveau bâti dans ce magnifique environnement constituent également des caractéristiques fondamentales de ce nouveau milieu de vie plurigénérationnel. » - Hectorine Boudreau, presidente du CA de PAX Habitat

Faits en bref:

Les coûts de réalisation de PAX Habitat totalisent 43 M$. Le financement se répartit ainsi :

Un investissement de près de 22 M$ de la SCHL (contribution de 5 M$ et prêt hypothécaire de 16,8 M$)



Un investissement de 15 M$ de la Congrégation des Sœurs des Saints Cœurs de Jésus et de Marie de Joliette (sous forme de don et de capital patient solidaire)

(sous forme de don et de capital patient solidaire)

Un décret de subvention de 5 M$ du Gouvernement du Québec (par le biais de la SHQ)



Le don du site de l'Abbaye Notre-Dame-de-la-Paix par les Moniales Bénédictines de Joliette



Une contribution de plus de 1 M$ de la Ville de Joliette pour l'acquisition et l'aménagement du nouveau parc.

pour l'acquisition et l'aménagement du nouveau parc. Pour sa part, le Québec alloue également aux ménages admissibles une aide pour le paiement du loyer, en collaboration avec la Ville de Joliette . Vingt-cinq locataires pourraient bénéficier ainsi du Programme de supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettrait de débourser 25 % de leur revenu pour se loger.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca .

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter , Instagram , YouTube , LinkedIn et Facebook .

