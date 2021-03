De ce montant, 4,5 millions de dollars proviennent de la subvention de la BC Priorities Housing Initiative - une initiative dans le cadre de l'entente bilatérale Canada-Colombie-Britannique sur le logement. Le gouvernement de la Colombie-Britannique, par l'entremise du HousingHub de la C.-B., a fourni un financement de construction à faible coût d'environ 10,2 millions de dollars, ce qui a contribué à réduire le coût du projet pour la Whistler Housing Authority. La dernière partie de ce financement, soit 10,4 millions de dollars, est fournie par le gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds national de co-investissement dans le logement (FNCIL).

Le projet est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement fédéral, représenté par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), la province de la Colombie-Britannique, par l'entremise de BC Housing, la Whistler Housing Authority (WHA) et la municipalité de villégiature de Whistler.

Situé au 1330 Cloudburst Dr, l'ensemble offre 45 logements locatifs abordables pour les personnes qui travaillent à Whistler. Plus de 100 résidents emménagent dans ce bâtiment de trois étages, qui comprend 12 studios, 12 unités d'une chambre, 17 unités de deux chambres et quatre unités de trois chambres. Les loyers mensuels sont fixés bien en dessous du taux de location moyen du marché local.

Géré par la Whistler Housing Authority, le projet contribue à répondre au besoin de logements pour la main-d'œuvre dans la communauté. Whistler compte un pourcentage élevé de personnes travaillant dans le secteur des services de villégiature. Selon une récente évaluation du marché de l'habitation, le besoin le plus criant dans la région est l'ajout de logements abordables - studios, logements d'une chambre et logements de deux chambres - qui offriraient un répit à ces personnes, en particulier aux jeunes adultes de la collectivité.

La WHA s'est également associée à Zero Ceiling, un organisme sans but lucratif de Whistler déterminé à mettre fin à l'itinérance chez les jeunes, pour offrir un logement locatif stable, sûr et abordable de trois chambres à de jeunes adultes marginalisés qui travaillent à Whistler.

« Notre gouvernement prend les mesures nécessaires, dès maintenant, pour que tout le monde au Canada ait un chez-soi sûr et abordable. Nos investissements contribueront énormément à aider les personnes qui en ont le plus besoin en fournissant rapidement de nouveaux logements abordables à des personnes et à des familles vulnérables. Le plan de notre gouvernement, dans la Stratégie nationale sur le logement, continue à être de fournir des logements à la population canadienne d'un océan à l'autre, y compris ici même à Whistler. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

"Nous savons que les gens ont du mal à trouver des logements abordables, ce qui les oblige à vivre en dehors des communautés où ils travaillent. Ces nouveaux logements locatifs permettront aux personnes travaillant à Whistler de ne pas avoir à faire la navette avec une autre municipalité. Grâce à des partenariats comme celui-ci, nous construisons les logements dont les gens ont besoin pour rester dans leur communauté." - David Eby, procureur général et ministre responsable du logement

"L'annonce d'aujourd'hui montre ce qui est possible lorsque tous les ordres de gouvernement s'engagent à travailler ensemble. Le résultat est Granite Ridge, qui fournit maintenant 45 logements sûrs et abordables pour la main-d'œuvre à Whistler. Relever notre défi en matière de logement abordable et veiller à ce que les personnes qui travaillent à Whistler puissent se permettre d'y vivre n'aurait pas été possible sans le leadership local de la Whistler Housing Authority." - Patrick Weiler, député fédéral de West Vancouver - Sunshine Coast - Sea to Sky Country

« La municipalité de villégiature de Whistler est reconnaissante envers la province, BC Housing, la SCHL et ses partenaires du secteur de l'habitation pour cet investissement essentiel pour Whistler et pour les membres de notre collectivité. L'accès à des logements abordables pour les personnes qui y vivent n'est pas seulement le fondement qui soutient notre économie locale; il contribue de façon essentielle à la vitalité, à la diversité et aux liens de notre collectivité. C'est une joie de voir l'immeuble Granite Ridge devenir un chez-soi pour plus de 100 personnes de notre collectivité. » - Jack Crompton, maire de Whistler

« La Whistler Housing Authority est très reconnaissante d'avoir reçu le financement et le soutien de BC Housing et de la SCHL pour le plus récent logement abordable de Whistler. Whistler s'est engagée à lutter activement contre l'abordabilité du logement dans notre collectivité en créant des logements abordables dont le prix et l'occupation sont limités pour la main-d'œuvre locale. Au cours des 20 dernières années, la Whistler Housing Authority s'est associée aux trois niveaux de gouvernement, ainsi qu'au secteur privé, pour créer et maintenir un inventaire de 6 600 lits de logements abordables à Whistler. » - Marla Zucht, directrice générale, Whistler Housing Authority

« Promouvoir des solutions de logement abordable demeure une priorité absolue pour la chambre de commerce de Whistler. Au nom de nos membres et de l'ensemble du milieu des affaires de Whistler, nous tenons à remercier le gouvernement de la Colombie-Britannique, la BC Housing Association et la Société canadienne d'hypothèques et de logement d'avoir reconnu les défis auxquels nous sommes confrontés à Whistler et de soutenir les efforts continus de la collectivité pour obtenir des logements abordables pour les personnes qui travaillent à Whistler. Ce financement contribuera au maintien en poste des personnes occupant des emplois permanents. Ces personnes sont essentielles à la reprise économique à moyen et à long terme de notre municipalité de villégiature. » - Melissa Pace, présidente, chambre de commerce de Whistler

« C'est avec beaucoup de plaisir que nous entamons ce nouveau partenariat avec la Whistler Housing Authority, qui offre aux jeunes vulnérables une occasion incroyable de trouver de la stabilité, des possibilités et une communauté à Whistler. C'est formidable de voir que la collectivité offre un plus large éventail de possibilités sur le continuum du logement en nous donnant les moyens de fournir plus de logements avec services de soutien à Whistler. Au-delà des avantages incommensurables pour les jeunes, ce partenariat est aussi un investissement dans une collectivité plus diversifiée et durable à Whistler, dont nous sommes heureux et heureuses de faire partie. Nous avons hâte de collaborer davantage pour répondre aux divers besoins de logement des membres de notre collectivité. » - Sean East, codirecteur général, Zero Ceiling

Granite Ridge a été conçu et construit selon le BC Step Code avec l'intention que l'ensemble soit 50 % plus efficace que la norme minimale exigée par le code du bâtiment de la Colombie-Britannique





La province, par l'entremise du BC Housing Hub, a fourni 10,2 millions de dollars en financement hypothécaire provisoire remboursable, qui sera pris en charge par la SCHL par le biais du prêt FNCIL





Avec un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes





Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires





collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires Aux termes du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales





La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi; plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020





est un plan sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi; plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020 Depuis 2017, le gouvernement de la Colombie-Britannique a pris des mesures pour s'attaquer à la crise du logement et livrer des logements abordables, y compris le plus grand investissement dans l'abordabilité du logement de l'histoire de la province - 7 milliards de dollars sur 10 ans





Grâce à un plan de logement en 30 points lancé en 2018, le gouvernement provincial travaille avec des partenaires pour livrer 114 000 logements abordables sur 10 ans. Le plan a également introduit de nouvelles mesures visant à freiner la demande spéculative qui a fait grimper le coût de la vie





Le Housing Hub de la province a été créé en 2018 et travaille avec des partenaires communautaires, gouvernementaux, à but non lucratif et du secteur privé pour aider à créer de nouveaux logements locatifs abordables et des options d'accession à la propriété pour les Britanno-Colombiens à revenu moyen





travaille avec des partenaires communautaires, gouvernementaux, à but non lucratif et du secteur privé pour aider à créer de nouveaux logements locatifs abordables et des options d'accession à la propriété pour les Britanno-Colombiens à revenu moyen Contrairement aux autres projets de logement destinés aux personnes à revenu faible ou modéré, la province ne finance pas directement les projets HousingHub. Elle fournit plutôt un financement provisoire de la construction - un prêt qui est ensuite remboursé par le promoteur. En d'autres termes, la province utilise son pouvoir d'emprunt pour fournir un financement moins coûteux que celui que les promoteurs pourraient obtenir par eux-mêmes, ce qui a pour effet de réduire le coût du projet et de rendre les loyers moins élevés qu'ils ne le seraient autrement.

