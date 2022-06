PINEHOUSE LAKE, SK, le 22 juin 2022 /CNW/ - Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable.

Aujourd'hui, George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et Jim Lemaigre, député provincial d'Athabasca, au nom de l'honorable Gene Makowsky, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), ainsi que des représentants de la Pinehouse Housing Corporation (PHC) ont annoncé aujourd'hui l'inauguration de la phase 2 des micrologements. L'ensemble de six micrologements locatifs abordables est destiné à des personnes et à des familles vulnérables du village nordique de Pinehouse.

L'immeuble de deux étages situé au 753, Sanderson Place est exploité par la PHC et offre des logements à des personnes qui cherchent à stabiliser ou à maintenir leur situation de logement. Les deux logements d'une chambre sont offerts à des personnes vivant seules, tandis que les quatre logements de deux chambres sont destinés à des ménages vulnérables, notamment des femmes avec enfants qui fuient la violence familiale, des familles séparées qui travaillent à leur réunification ou des familles monoparentales. Les trois logements du rez-de-chaussée sont facilement accessibles grâce à une rampe d'accès. Ces logements permettent aux aînés de la communauté de vieillir chez eux. La Saskatchewan Health Authority fournira du soutien en santé mentale et des services de consultation.

Les logements ont pu être créés en partie grâce à un investissement total de 637 700 $ du gouvernement du Canada dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement et de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA) conclue avec le gouvernement de la Saskatchewan. Le village nordique de Pinehouse a fourni le terrain pour l'immeuble.

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Dans le cadre de sa Stratégie nationale sur le logement, notre gouvernement travaille fort pour améliorer les conditions de vie des gens et des familles de Pinehouse Lake, et de partout au pays. Ces six micrologements permettront de s'attaquer au problème de l'itinérance, en plus d'offrir un endroit où réunir les familles et des logements accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Ils amélioreront la qualité de vie de tout le monde. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview

« Le gouvernement de la Saskatchewan est fier de participer à cet important projet, qui offre des logements sûrs et stables à des personnes et à des familles vulnérables de Pinehouse Lake. Grâce à nos partenariats avec la Pinehouse Housing Corporation et la Société canadienne d'hypothèques et de logement, des familles dans le besoin ont la chance de vivre dans un logement abordable où elles pourront élever leurs enfants, planifier leur avenir et se bâtir une vie dans leur communauté. » - Jim Lemaigre, député provincial d'Athabasca

« Les micrologements de la phase 2 sont l'une des nombreuses initiatives en cours pour améliorer les conditions de vie et la disponibilité des logements dans notre communauté. Au nom de la Pinehouse Housing Corporation, j'aimerais remercier la SHC pour sa contribution à la phase 2 de notre projet de micrologements. La construction de l'immeuble écoénergétique de six logements a été financée par le Rental Development Program de la Saskatchewan, par la Nation métisse de la Saskatchewan et par la société Pinehouse Business North. La PHC se concentre sur l'offre de logements sains et écoénergétiques. Nous savons que la baisse des factures de services publics a une incidence directe sur la viabilité financière des résidents. Nous avons hâte de travailler avec la SHC sur des projets qui rapprocheront notre pays et notre province d'un objectif commun : répondre aux besoins en matière de logement des communautés autochtones. Nous sommes également impatients de travailler avec le village nordique de Pinehouse pour atteindre son objectif d'avoir des logements adéquats pour tous les membres de la communauté. » - Conrad Misponas, directeur général, Pinehouse Housing Corporation

La PHC a établi des partenariats avec des groupes communautaires locaux aidant les résidents et les résidentes à développer leurs aptitudes à la vie quotidienne et leur offrant du soutien comportemental, des services de counseling et d'emploi et d'autres services. Les partenaires du projet comprennent le comité Reclaiming our Community (ROC), l'organisme Community Health Services, la section locale métisse Kineepik, PBN Labour Services et le village nordique de Pinehouse .

En partenariat avec le gouvernement du Canada, la SHC a versé 515 000 $ en vertu de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable conclue dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL prévoit :

créer jusqu'à 60 000 logements;



réparer jusqu'à 240 000 logements;



créer ou réparer au moins 4 000 places en maisons d'hébergement pour les victimes de violence familiale;



créer au moins 7 000 logements pour les personnes âgées;



créer au moins 2 400 logements pour les personnes ayant des déficiences développementales.

Le budget de 2022 propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

Le financement consenti dans le cadre de l'Investissement dans le logement abordable (IDLA) prévoit un partage à parts égales des coûts par les gouvernements fédéral et provincial pour un large éventail de programmes - notamment le Rental Development Program (RDP), les programmes de réparation et les programmes provinciaux de supplément au loyer. Bien que le financement dans le cadre du RDP puisse refléter une contribution fédérale de 100 %, d'autres programmes administrés dans le cadre de l'IDLA peuvent être financés à 100 % par la province.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

Dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Saskatchewan, le logement est une grande priorité pour améliorer la qualité de vie des familles et collectivités de la Saskatchewan. Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan, par l'intermédiaire de la SHC, a investi 786 millions de dollars pour créer plus de 12 000 logements et réparer près de 5 500 logements. La SHC a également investi plus de 61 millions de dollars pour construire près de 300 logements dans des établissements de soins résidentiels et 430 millions de dollars pour améliorer les logements appartenant à la province.

