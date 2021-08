ALMA,QC, le 5 août 2021 /CNW Telbec/ - Le député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Éric Girard, au nom du ministre des Transports, M. François Bonnardel, a procédé aujourd'hui à l'inauguration de la voie de contournement des quartiers de Delisle et de L'Isle-Maligne, à Alma.

Ce projet de près de 65 M$, dont la mise en service a été réalisée en octobre 2020, permet d'accroître la sécurité des usagers de la route ainsi que la qualité de vie des citoyens du secteur. Ce nouvel aménagement comprend deux carrefours giratoires et un corridor routier de 4,8 km, améliorant ainsi la fluidité de la circulation entre les municipalités d'Alma et de Saint-Nazaire.

Citations

« Aujourd'hui, nous bouclons la boucle de cette nouvelle voie de contournement. Nous avons créé un milieu sécuritaire pour les usagers et assuré la quiétude des résidents des quartiers de Delisle et de L'Isle-Maligne. L'aménagement de la passerelle multifonctionnelle vient également assurer la cohabitation sécuritaire des différents modes de transport utilisés dans le secteur. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Je suis heureux de souligner la conclusion de cet important chantier routier pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Votre gouvernement est fier de livrer aux usagers du réseau une nouvelle infrastructure fonctionnelle et sécuritaire qui facilite les déplacements dans ce secteur névralgique. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants

Les objectifs de la voie de contournement des quartiers de Delisle et de L'Isle-Maligne sont :

et de L'Isle-Maligne sont : d'améliorer la sécurité et la qualité de vie des citoyennes et des citoyens, la fluidité de la circulation sur la route 169 ainsi que la mobilité des personnes et des biens;



de diminuer la circulation, le bruit, la poussière et les vibrations dans les secteurs habités.

La voie de contournement a permis une diminution notable de la circulation dans les quartiers résidentiels.

Le projet incluait également une passerelle multifonctionnelle destinée aux piétons, aux cyclistes et aux motoneigistes.

Liens connexes

Construction d'une voie de contournement des quartiers de Delisle et de L'Isle-Maligne, à Alma

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Sources : Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 643-6980; Suzie Larouche, Directrice, Bureau de circonscription du député de Lac-Saint-Jean, Tél. : 418 668-6149; Pour information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724