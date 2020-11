La Triveri House, située dans la collectivité de Forest Lawn, compte 37 unités et un logement de transition. Cet immeuble offrira la chaleur, la sécurité et la stabilité d'un logement à de jeunes sans-abri. Il s'agit du neuvième immeuble nouvellement construit destiné à la CHF et à son collaborateur en matière de logement, HomeSpace, dans le cadre de la campagne RESOLVE. D'autres immeubles seront inaugurés pour les huit autres agences partenaires de RESOLVE.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a participé à la grande ouverture de l'ensemble Triveri House et offert ses félicitations à tous ceux et celles qui y ont contribué.

Cet immeuble fait partie d'une série d'ensembles d'appartements construits expressément pour la location par des constructeurs de Calgary qui se sont engagés à bâtir un immeuble chacun en s'appuyant sur les dons reçus par la CHF dans le cadre de la campagne RESOLVE.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à aider les personnes qui en ont besoin, c'est pourquoi nous sommes fiers d'investir dans cet ensemble. La Triveri House est plus qu'un simple lieu pour les jeunes où ils peuvent vivre en sécurité et recevoir du soutien. C'est la clé d'une vie meilleure pour les personnes vulnérables qui viennent ici lorsqu'elles ont nulle part où aller. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Le gouvernement de l'Alberta s'est engagé à trouver des solutions de logement abordable pour les Albertains. La Triveri House fournira un abri et des aides aux Calgariens qui en ont le plus besoin. La Triveri House est un excellent exemple de logement qui aidera de nombreux Albertains sur la voie de la stabilité et qui ne serait pas possible sans l'intervention collaborative des organisations à but non lucratif, des entreprises locales et des différents ordres de gouvernement. » - Josephine Pon, ministre des Aînés et du Logement

« Calbridge Homes est reconnaissante d'être en mesure de redonner aux gens dans le besoin, surtout dans la période économique actuelle en Alberta. Notre don à RESOLVE est le plus important que nous ayons jamais fait et il ne pourrait servir une meilleure cause. Nous avons hâte de voir comment cet immeuble et la campagne RESOLVE contribueront à lutter contre l'itinérance dans cette ville. » - Bev Higham-Linehan, présidente et directrice générale, Calbridge Homes

« La HomeSpace Society est fière de s'associer à Calbridge pour la construction de notre plus grand ensemble de logements permanents avec services de soutien à ce jour. En tant que promoteur et gestionnaire immobilier hors marché, nous devons absolument établir de solides partenariats dans la collectivité pour créer des logements abordables pour notre ville et offrir un logement et de la dignité à certains des résidents les plus vulnérables de Calgary. » - Bernadette Majdell, directrice générale, HomeSpace Society

« Enviros a hâte de travailler avec les locataires qui éliront domicile à la Triveri House. Nous avons une grande expérience de travail avec les jeunes de 18 à 24 ans qui font la transition vers l'indépendance par l'entremise de notre programme Youth Transitioning to Adulthood et de notre programme de traitement des dépendances en plein air Shunda Creek. Ces jeunes adultes doivent avant tout combler leur besoin fondamental d'avoir un endroit sûr et accueillant où dormir avant de pouvoir atteindre le bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel nécessaire pour sortir de l'itinérance et devenir autonomes. » - Hazel Bergen, directrice générale, Enviros

« Cette collaboration entre le gouvernement, la Calgary Homeless Foundation, HomeSpace, Enviros et Calbridge Homes, donateur de la campagne RESOLVE, est la preuve qu'on peut mettre fin à l'itinérance quand on décide délibérément de travailler ensemble. Cet immeuble offrira un lieu d'appartenance, ainsi qu'une fondation stable pour favoriser la guérison. Aux 37 jeunes qui emménageront bientôt à la Triveri House à temps pour les Fêtes : bienvenue chez vous. » - Patricia Jones, présidente et directrice générale, Calgary Homeless Foundation

Faits en bref :

Le gouvernement du Canada reconnaît que cet ensemble est construit sur les territoires non cédés et traditionnels des peuples visés par le Traité n o 7, y compris la Confédération des Pieds-Noirs, composée des Premières Nations Siksika, Piikani et Kainai; les Premières Nations Stoney Nakoda, composées des Premières Nations Chiniki, Bearspaw et Wesley; et la Première Nation Tsuut'ina.

La Triveri House a été nommée en mémoire de Catherina Triveri-Ferraro et de Raimondo Ferraro, les parents de Joe Ferraro, président et fondateur de Calbridge Homes. Il s'agit d'un hommage à la famille de sa mère. Ce nom met en lumière les difficultés que la famille de Joe Ferraro a dû surmonter après avoir quitté l'Italie pour s'installer au Canada dans les années 1950, et la force qu'elle a acquise grâce à cette expérience. Il nous rappelle que les collectivités sont plus fortes lorsque les gens s'entraident et que ce bâtiment constituera la base dont les jeunes vulnérables et sans-abri ont besoin pour se bâtir un brillant avenir.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en matière de logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.

La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sur l'engagement continu d'autres intervenants - des municipalités, des gouvernements et organismes autochtones, les secteurs social et privé - afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des Canadiens.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les transports en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

