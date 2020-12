Les commissaires d'exposition en chef de la biennale sont Fan Di'an, président de la Chinese Artists Association et de l'Académie centrale des beaux-arts de Chine, et Zhang Wang, président de la Shandong Artists Association et directeur du Shandong Art Museum. On a également fondé une équipe internationale de commissaires d'exposition, composée de Tayfun Belgin, directeur du Hagen Ossos Museum en Allemagne, Hans De Wolf, de l'Université libre de Bruxelles en Belgique, et Wonseok Koh, commissaire d'exposition en chef et responsable de la division des expositions du Seoul Museum of Art. Ces commissaires détiennent tous une vaste expérience dans le domaine de la conservation internationale, entretiennent d'importantes relations et ont accès à une pléthore de ressources dans le monde de l'art.