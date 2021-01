Inauguration de la nouvelle unité de cancérologie de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

QUÉBEC, le 24 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, souligne, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, l'ouverture de la nouvelle unité de cancérologie de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

L'unité, qui accueille ses premiers patients en oncologie dès aujourd'hui, est située dans un nouveau bâtiment modulaire de deux étages, d'une superficie de 1 600 m2 chacun. Elle permet d'améliorer dès maintenant l'offre de service pour les usagers, et ce, dans le contexte de la vétusté des infrastructures de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Les espaces ont été conçus afin de répondre aux besoins de la clientèle, qui doit parfois demeurer à l'hôpital durant une longue période. L'unité comporte 36 chambres d'hospitalisation individuelles, avec salle de toilette privée, qui sont munies d'un système de pression contrôlée positive. Une attention particulière a également été portée afin d'assurer une luminosité maximale partout sur l'unité. L'unité de soins a aussi été aménagée afin de faciliter les déplacements et le travail du personnel.

Citations :

« Offrir des soins et des services de la plus haute qualité aux patients atteints d'un cancer est une priorité. L'innovation et la créativité ont assurément été au cœur de l'élaboration et de la concrétisation de cette nouvelle unité à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Le projet permet également d'offrir un environnement sécuritaire qui facilite l'application des mesures de prévention et de contrôle des infections. Plus que jamais, dans le contexte de la pandémie, nous savons à quel point c'est important pour protéger les personnes plus vulnérables. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je suis très fière de souligner l'ouverture de cette unité de cancérologie, où tout a été pensé afin d'assurer le confort et l'intimité des patients. Les chambres y sont adaptées afin de répondre aux besoins des personnes atteintes d'un cancer, qui sont notamment plus vulnérables et qui doivent souvent séjourner durant plusieurs semaines. Je tiens à remercier l'ensemble des équipes qui ont travaillé très fort au cours des neuf derniers mois afin de livrer ce beau projet. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

La construction s'est amorcée en avril 2020 et s'est déroulée en mode accéléré. Le projet a été réalisé au coût de 40 M$.

La Société québécoise des infrastructures a été désignée comme gestionnaire du projet.

Rappelons que l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont a été désigné, en 2019, comme institut universitaire en hémato-oncologie et en thérapie cellulaire. Cette désignation lui a été accordée en reconnaissance de l'expertise de pointe et du leadership de cette installation du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS).

