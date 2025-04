Inauguration de la nouvelle installation du CPE La Chenille : un total de 94 places subventionnées pour les familles de Saint-Donat

SAINT-DONAT, QC, le 4 avril 2025 /CNW/ - C'est dans une atmosphère festive que la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, la ministre de l'Habitation et députée de Bertrand, Mme France-Élaine Duranceau, le maire de Saint-Donat, M. Joé Deslauriers, et la directrice générale du CPE La Chenille, Mme Anick Renaud, ont célébré aujourd'hui l'inauguration officielle de la toute nouvelle installation du CPE. Cette dernière offre désormais 34 places supplémentaires aux familles de Saint-Donat et des environs, pour un total de 94 places à 9,35 $ par jour, dont 20 sont réservées aux poupons.

Il s'agit de la troisième installation du CPE La Chenille, qui accueille maintenant un total de 224 enfants. Ce projet a été rendu possible grâce à un soutien financier de 2 284 287 $ du gouvernement du Québec, auquel s'ajoutent une mise de fonds du CPE et une contribution de 1 500 000 $ de la municipalité. Une aide financière de 30 000 $ a également été accordée par la caisse Desjardins de Montcalm et de la Ouareau pour l'amélioration de l'aire de jeux des enfants.

Rappelons que le gouvernement du Québec a lancé, en octobre 2021, le Grand chantier pour les familles afin de compléter le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. Depuis, près de 30 000 nouvelles places à 9,35 $ ont été créées partout au Québec, ce qui comprend les places en milieu familial. De plus, 15 000 autres places sont en cours de réalisation et viendront s'ajouter à celles déjà offertes. À terme, cela signifie que l'objectif du Grand chantier aura été dépassé.

Citations :

« Cette inauguration est une excellente nouvelle pour les familles de Saint-Donat et des environs, qui pourront bénéficier de services de garde de qualité à un coût abordable. Grâce à cette nouvelle installation du CPE La Chenille, 94 enfants pourront se développer et s'épanouir dans ce bel environnement! Je tiens à saluer le travail de toutes celles et de tous ceux qui ont rendu possible la mise sur pied de ce beau projet, et je souhaite de merveilleux moments aux enfants ainsi qu'à l'ensemble du personnel. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Je suis très heureuse d'inaugurer cette nouvelle installation ici, à Saint-Donat. Le vaste territoire de Bertrand, incluant la portion située dans la région de Lanaudière, est en forte hausse démographique depuis plusieurs années. Cette troisième installation du CPE La Chenille vient répondre aux besoins de nos jeunes familles en matière de garde d'enfants. Je salue le dynamisme et l'engagement des élus donatiens et des employés municipaux pour la réalisation de ce grand projet. Je tiens surtout à féliciter et à remercier Mme Renaud et toute son équipe pour le travail qu'elles accomplissent quotidiennement auprès de nos tout-petits. »

France-Élaine Duranceau, ministre de l'Habitation et députée de Bertrand

« C'est avec une grande fierté que nous annonçons l'ouverture officielle du nouveau CPE de 94 places ici, à Saint-Donat. Ce projet a été réfléchi et placé de manière stratégique, à proximité du Parc des Pionniers, afin d'offrir aux tout-petits un environnement propice à l'immersion en pleine nature. En tant que partenaire essentiel dans la réalisation de ce projet, nous croyons fermement que cette nouvelle infrastructure contribuera à favoriser un équilibre travail-famille pour nos citoyens. Saint-Donat continue ainsi de se développer de manière durable et humaine, tout en subvenant aux besoins de nos familles. »

Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat

« C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer l'inauguration de la toute nouvelle installation du CPE La Chenille de Saint-Donat. Cet événement marque une étape de croissance importante pour l'organisation et notre communauté. Je tiens à remercier tous les partenaires pour leur engagement qui permet d'offrir à nos tout-petits un environnement sain et propice aux bonnes habitudes de vie en pleine nature, en bord de lac, entre montagnes et forêt. »

Anick Renaud, directrice générale du CPE La Chenille

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Famille, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/FamilleQuebec

https://www.instagram.com/familleqc

https://www.linkedin.com/company/ministere-famille-quebec

https://x.com/FamilleQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source : Gabrielle Côté, Attachée de presse de la ministre de la Famille, [email protected], 438 368-1307; Renseignements : Relations de presse, Ministère de la Famille relations, [email protected]