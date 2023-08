VANCOUVER, BC, le 10 août 2023 /CNW/ - Un grand ensemble de logements destinés aux Autochtones et dirigé par des Autochtones est en construction à Vancouver. Il permettra d'offrir près de 170 logements à usage mixte et 80 places d'hébergement dans le quartier Downtown Eastside de la ville.

Aujourd'hui, Taleeb Noormohamed, député fédéral de Vancouver Granville, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, ainsi que l'honorable Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique, Joan Phillip, députée provinciale de Vancouver-Mount Pleasant, Pete Fry, maire suppléant de la Ville de Vancouver, et Susan Tatoosh (Tii Thul'p), directrice générale de la Vancouver Aboriginal Friendship Centre Society (VAFCS), ont annoncé un investissement combiné de plus de 97 millions de dollars pour financer les 248 nouveaux logements destinés à des personnes et à des familles autochtones à Vancouver. La construction de l'ensemble Ho'-kee-melh Kloshe Lum est en cours et devrait être achevée à la fin de 2025.

L'ensemble résidentiel situé au 1015 rue East Hastings porte le nom de Ho'-kee-melh Kloshe Lum, ce qui signifie « rassembler les bons esprits ». Cet aménagement à usage mixte consistant en deux tours de béton offrira 143 logements locatifs pour des ménages à revenu faible ou modeste, 25 logements avec services de soutien et 80 places d'hébergement.

Les logements seront accordés en priorité aux résidents autochtones. L'immeuble intégrera des éléments de conception qui favoriseront la culture autochtone et le développement d'un sentiment d'appartenance. L'ensemble comprendra de grands logements familiaux, des aires de rassemblement et de cérémonie, ainsi qu'un espace pour des œuvres d'art et des installations autochtones.

On planifie deux espaces pour des entreprises à vocation sociale, soit un café et un atelier de réparation de vélos, le Klatawa Bike Shop, tous deux exploités par la VAFCS. De plus, l'ensemble résidentiel comprendra un accès à la cour intérieure ainsi qu'une salle polyvalente sur le toit composée d'une cuisine partagée et d'un espace paysager. Il inclura aussi un centre de jour multiétage offrant un éventail de services, comme des salons, une bibliothèque, un studio d'art et des bureaux pour des services de consultation.

Ho'-kee-melh Kloshe Lum est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement fédéral, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et de Services aux Autochtones Canada, le gouvernement provincial, par l'entremise de BC Housing, la Ville de Vancouver, l'Aboriginal Housing Management Association et la VAFCS. Du soutien à l'aménagement a également été offert par M'akola Development Services et Western Canadian Properties Group.

La maison d'hébergement, les logements avec services de soutien et les logements locatifs abordables de l'immeuble, ainsi que le café et l'atelier de réparation de vélos, seront exploités par la VAFCS.

Le financement fourni pour ces logements est le suivant :

19,2 millions de dollars du gouvernement fédéral par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement et 3 millions de dollars du Fonds d'infrastructure des communautés autochtones;

environ 57,27 millions de dollars du gouvernement provincial par l'entremise de BC Housing, dont environ 34,27 millions de dollars dans le cadre de l'initiative Building BC: Supportive Housing Fund, et 23 millions de dollars en subvention pour le logement locatif abordable;

4,63 millions de dollars sous forme de subventions combinées et d'exonération des droits, ainsi que le terrain où l'ensemble de logements sera situé, évalué à 13,3 millions de dollars, acquis pour une somme symbolique en vertu d'une entente de tenure à bail.

Citations :

« Il est essentiel de collaborer avec les organisations pour comprendre les besoins et les circonstances uniques des communautés pour qui elles travaillent. Les partenariats avec les intervenants sur le terrain aident à offrir les options de logement les plus pertinentes et à obtenir les meilleurs résultats. Grâce en particulier au partenariat avec la Province, la Ville de Vancouver et la Vancouver Aboriginal Friendship Centre Society, nous créerons 170 logements pour les résidents du quartier Downtown Eastside de Vancouver, en plus d'un endroit où honorer leurs traditions et obtenir du soutien de leur communauté. Il s'agit d'une approche pratique qui montre le leadership du gouvernement fédéral dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les communautés autochtones de la Colombie-Britannique méritent d'avoir accès à des logements sûrs et abordables. Par l'intermédiaire du Fonds national de co-investissement pour le logement, le gouvernement investit dans 112 nouveaux logements abordables destinés aux Autochtones afin d'améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Ce type d'investissement transforme nos communautés. Il donnera aux résidents un véritable sentiment d'appartenance ainsi qu'un chez-soi sûr et adapté sur le plan culturel. » ‒ Taleeb Noormohamed, député fédéral de Vancouver Granville

« Les communautés, les organisations et les dirigeants autochtones sont les mieux placés pour connaître les réalités auxquelles sont confrontées les familles autochtones du Canada. Tout investissement dans un projet d'infrastructure dirigé par des Autochtones doit être le fruit d'une collaboration avec eux. Des espaces sûrs aux habitations abordables, cet ensemble de logements dirigé par des Autochtones répond à certains des besoins des peuples autochtones du centre de Vancouver. Ce carrefour de services grandement nécessaire aidera des familles autochtones à s'épanouir et créera des occasions de réconciliation pour aller de l'avant. » - L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

« Ce nouvel ensemble résidentiel de grande envergure offrira diverses options de logement pour aider à répondre aux besoins variés des gens du quartier Downtown Eastside. J'ai hâte de voir les effets positifs durables que ces logements auront sur de nombreux résidents, y compris les familles et les aînés. Notre gouvernement continuera de travailler à la réalisation d'ensembles résidentiels comme celui-ci. Il vise ainsi à offrir de nouvelles possibilités ainsi que la sécurité et la tranquillité d'esprit à la population de la Colombie-Britannique. » - L'honorable Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique

« J'aimerais remercier nos nombreux partenaires dans ce projet, notamment le Vancouver Aboriginal Friendship Centre, la Ville de Vancouver et le gouvernement fédéral, d'avoir uni leurs efforts pour construire un immeuble aussi diversifié. Je suis impatiente de voir ces nouveaux logements se concrétiser, afin que les Autochtones, y compris les familles et les aînés, puissent rester près de chez eux, entourés de leur famille et de leurs amis. » - Joan Phillip, députée provinciale de Vancouver-Mount Pleasant

« Ho'-kee-melh Kloshe Lum est un partenariat novateur, communautaire et axé sur les Autochtones. Il offrira au quartier Downtown Eastside des logements aux loyers inférieurs à ceux du marché, des logements avec services de soutien et des places d'hébergement dont on a grandement besoin. À la Ville de Vancouver, nous nous réjouissons à la perspective de continuer à travailler avec nos partenaires hauts placés au gouvernement et ceux de la collectivité. Nous voulons réaliser des ensembles résidentiels semblables à celui-ci, qui permettront d'offrir plus de logements, plus rapidement. » - Ken Sim, maire de la Ville de Vancouver

« La collaboration entre tous les partenaires qui participent à ce projet est un exemple d'excellence dans l'accroissement de la création de logements communautaires et équitables pour les personnes qui en ont le plus besoin. À Vancouver, 40 % des personnes en situation d'itinérance sont des Autochtones. À l'Aboriginal Housing Management Association, nous savons que des espaces de vie adaptés à la culture, assortis de services globaux tenant compte des traumatismes, constituent une voie vers la guérison, la sécurité, les relations et le sentiment d'appartenance. Nous espérons voir davantage de logements de ce type dans l'avenir. » - Margaret Pfoh, directrice générale, Aboriginal Housing Management Association

« La Vancouver Aboriginal Friendship Centre Society est fière de travailler en partenariat avec BC Housing, la Société canadienne d'hypothèques et de logement et la Ville de Vancouver pour mettre en œuvre leur plan d'action pour la réconciliation et leur engagement commun à respecter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en offrant des logements sûrs, abordables, accessibles et adaptés à la culture qui sont exploités par et pour les Autochtones. Nous sommes ravis d'accueillir les membres de la communauté dans un environnement où la création d'espaces pour les Autochtones est priorisée et où les membres de notre communauté se reconnaissent lorsqu'ils franchissent la porte. » - Susan Tatoosh (Tii Thul'p), directrice générale, Vancouver Aboriginal Friendship Centre Society

« Aujourd'hui, nous célébrons le succès retentissant de cet ensemble résidentiel emblématique réalisé en partenariat avec la Vancouver Aboriginal Friendship Centre Society, BC Housing, la SCHL, la Ville de Vancouver et Western Canadian Properties Group. Cet ensemble témoigne de la possibilité d'aménager des logements différemment et d'atteindre des résultats significatifs. C'est ce que nous avons fait, en accordant la priorité aux engagements à respecter les valeurs autochtones. Nous avons suivi l'exemple de chefs de file du milieu communautaire, comme la Vancouver Aboriginal Friendship Centre Society, et avons adopté une approche axée sur les relations. L'organisme M'akola Development Services est fier d'appuyer la Vancouver Aboriginal Friendship Centre Society et les partenaires du projet dans la réalisation de cet ensemble de logements, qui passe d'un concept à une communauté. » - Kaela Schramm, directrice des projets et de la planification, M'akola Development Services

« Western Canadian Properties Group est extrêmement fier d'avoir été choisi pour s'associer à la SCHL, à BC Housing, à la Ville de Vancouver et à l'Aboriginal Friendship Centre Society afin d'offrir au quartier Downtown Eastside un ensemble de logements à usage mixte inspirant et novateur. Les progrès réalisés à ce jour sont le résultat de milliers d'heures de travail acharné effectué par des personnes dévouées. Celles-ci ont à cœur d'offrir des logements de qualité à des ménages de tous les niveaux de revenu, des logements qui célèbrent la richesse de l'histoire et de la culture des Autochtones de la région. En tant que gestionnaire de l'aménagement, Western Canadian Properties Group travaillera en étroite collaboration avec le constructeur, Urban One. Ensemble, ils réaliseront un ensemble résidentiel qui servira de carrefour culturel dans le quartier Downtown Eastside pour les générations à venir. » - James Ferrie, chef de la direction, Western Canadian Properties Group

Faits en bref :

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Dans son budget de 2022, le gouvernement a versé un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL. Cet investissement vise à accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.



Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.



Obtenez de plus amples renseignements sur les initiatives du gouvernement du Canada en matière de logement : Logement Canada.

Le gouvernement du Canada investit 4,3 milliards de dollars sur quatre ans, à compter de l'exercice 2021 à 2022, dans le Fonds d'infrastructure des communautés autochtones .

investit 4,3 milliards de dollars sur quatre ans, à compter de l'exercice 2021 à 2022, dans le . Cet ensemble résidentiel fait partie d'un investissement de 19 milliards de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique dans le logement. Depuis 2017, la Province a offert plus de 76 000 nouveaux logements qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation, dont plus de 8 400 à Vancouver .

Renseignements supplémentaires :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir davantage sur la Stratégie nationale sur le logement, rendez-vous au www.chezsoidabord.ca.

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements annoncés et financés par la Province de la Colombie-Britannique est disponible en ligne à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC (en anglais seulement).

Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://workingforyou.gov.bc.ca/ (en anglais seulement).

Obtenez de plus amples renseignements sur les initiatives du gouvernement du Canada en matière de logement : Logement Canada.

en matière de logement : Logement Canada. Pour en savoir plus sur la Vancouver Aboriginal Friendship Centre Society, consultez le site www.vafcs.org (en anglais seulement) ou suivez-nous sur Facebook et LinkedIn.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Shiraz Keushgerian, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Ministère du Logement, Relations avec les médias, 236-478-0251; BC Housing, Relations avec les médias, [email protected]