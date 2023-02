Inauguration de la maison des aînés et alternative de Saint-Étienne-de-Lauzon

LÉVIS, QC, le 14 févr. 2023 /CNW/ - La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, ainsi que la députée de Chutes-de-la-Chaudière, Martine Biron, ont procédé aujourd'hui à l'inauguration de la maison des aînés et alternative (MDA MA) de Saint-Étienne-de-Lauzon, à Lévis. Celle-ci accueillera ses premiers résidents et résidentes à compter du 20 février prochain.

Située au 540, avenue Albert-Rousseau, cette MDA MA regroupera 120 nouvelles places pour la population de la région, dont 96 pour les personnes aînées et 24 autres pour les adultes ayant des besoins spécifiques. Regroupées en 10 unités de 12 chambres chacune, les installations offriront des chambres individuelles avec toilette et douche adaptées pour chaque personne hébergée.

Cette MDA MA du secteur de Saint-Étienne-de-Lauzon, comme toutes les autres à venir, a été conçue pour rappeler davantage l'environnement d'un domicile et offrir aux résidents et résidentes un milieu de vie à dimension humaine.

Ce nouveau type de milieu de vie, ouvert sur la communauté, favorisera les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres grâce à des espaces extérieurs et des installations intérieures mieux adaptés aux besoins des personnes hébergées et de leurs proches. Les personnes proches aidantes sont également intégrées à la vie quotidienne des résidents et résidentes : les milieux sont aménagés pour favoriser les contacts entre eux.

Citations :

« Je suis très fière de voir un engagement phare de notre gouvernement se réaliser aujourd'hui avec l'ouverture de cette nouvelle maison des aînés et alternative. Nous pouvons nous réjouir de savoir que de nombreuses personnes de la région pourront bénéficier de ce modèle d'hébergement visionnaire et novateur, que nous avons voulu à échelle humaine, inclusif et agréable. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à sa concrétisation. »

Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

« C'est un grand jour pour le secteur de Saint-Étienne-de-Lauzon, Lévis et les alentours. La maison des aînés et alternative que nous inaugurons vient doter notre collectivité d'un milieu de vie bienveillant, plus accueillant et plus chaleureux, qui favorise le bien-être des personnes hébergées. Il s'agit d'une avancée majeure pour nous tous. Je tiens à remercier les équipes dévouées qui ont mené ce beau projet à terme. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Chutes-de-la-Chaudière

« C'est avec une immense fierté que je souligne l'inauguration de cette maison des aînés et alternative, un projet que j'ai suivi de près et qui me touche grandement. Les personnes aînées et les adultes ayant des besoins spécifiques auront accès à des services et des soins de qualité, dans un environnement stimulant, épanouissant et sécuritaire. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à la réalisation de ce projet tant attendu dans la région. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Faits saillants :

La MDA MA de Saint-Étienne-de-Lauzon fait partie des 46 MDA MA annoncées, pour un total de 3 480 places, dont plus de 3 000 seront nouvelles. Elle s'inscrit dans le cadre d'une démarche de transformation majeure des milieux d'hébergement et de soins de longue durée.





En plus de celle de Saint-Étienne-de-Lauzon, une autre maison des aînés et alternative verra le jour en 2023 dans la région de la Chaudière-Appalaches, soit dans le secteur de Black Lake , à Thetford Mines . Une maison des aînés verra également le jour à Saint-Martin , en Beauce.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur le projet des maisons des aînés et alternatives : Québec.ca/maisonsaines-alternatives.

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

Renseignements: Sarah Bigras, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, 418-446-5911