Inauguration de la glissière médiane sur l'autoroute 50, entre Gatineau et L'Ange-Gardien

GATINEAU, QC, le 16 juill. 2020 /CNW Telbec/ - L'installation de la glissière flexible à haute tension au centre de l'autoroute 50, entre Gatineau et L'Ange-Gardien, en Outaouais, est désormais terminée. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en font fièrement l'annonce aujourd'hui. Les députés MM. Mathieu Lévesque et Robert Bussière se joignent à eux pour souligner l'inauguration de cette mesure de sécurité.

« C'est avec beaucoup de fierté que je souligne l'inauguration de la glissière flexible à haute tension sur une portion de 5,4 kilomètres de l'autoroute 50. Cet aménagement, qui constitue une solution novatrice pour le Québec en matière de sécurité routière, sauvera des vies. Notre gouvernement passe aux actes et met en place les mesures nécessaires pour assurer la sécurité sur le réseau routier. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Aujourd'hui, en annonçant que la glissière flexible à haute tension est fonctionnelle, je réaffirme que la sécurisation de l'autoroute 50 est une réelle priorité pour notre gouvernement. En plus d'avoir tenu notre engagement auprès de la population de l'Outaouais, je suis encore plus fier que nous ayons pu respecter les délais, malgré la crise sanitaire des derniers mois. D'ici la réalisation de l'élargissement à quatre voies de l'autoroute 50, la glissière prouvera son efficacité, comme elle le fait ailleurs dans d'autres pays. »

Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La mise en place de cette glissière au centre de l'autoroute 50 permettra d'éliminer la presque totalité des collisions frontales, et la gravité des accidents sera grandement diminuée dans ce secteur. Je tiens à remercier les usagers pour leur patience et leur collaboration durant la réalisation des travaux qui a occasionné plusieurs fermetures complètes de l'autoroute depuis le début du projet. »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau

« Les avantages de la glissière flexible à haute tension pour ce secteur de l'autoroute 50 sont nombreux et démontrés dans la littérature et dans divers pays. C'est un projet innovant que j'ai le plaisir de voir pour la première fois au Québec, dans notre région de l'Outaouais. »

Robert Bussière, député de Gatineau

Faits saillants

La glissière flexible à haute tension est une mesure de sécurité qui a pour rôle de maîtriser et d'immobiliser un véhicule qui dévierait de sa voie, tel un filet de retenue. Ainsi, l'empiétement dans la voie opposée sera réduit dans l'espace et dans le temps.

La glissière flexible à haute tension a été installée au centre de l'autoroute 50, sur une distance de 5,4 kilomètres, soit entre la fin des quatre voies à Gatineau et l'ouest de la route 309 (chemin Doherty) à L' Ange-Gardien .

et l'ouest de la route 309 (chemin Doherty) à L' . Des panneaux routiers ont été installés afin d'informer les usagers de la présence de ce nouvel aménagement de sécurité.

Une portion d'environ 60 mètres de la glissière flexible à haute tension a été mise en place au centre de services de Masson-Angers du ministère des Transports. Cette installation d'essai a permis de former le personnel du Ministère et les services d'urgence et de les préparer à l'entretien de cette glissière et à sa manipulation en cas de collision.

Ce projet était inscrit dans la liste des investissements routiers 2020-2022 pour la région de l'Outaouais.

