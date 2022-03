Aujourd'hui, l'honorable Hedy Fry, députée fédérale de Vancouver-Centre, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Kennedy Stewart, maire de Vancouver, et Darrell Burnham, directeur général de Coast Mental Health, ont annoncé l'inauguration de Burnham Place, un ensemble de 68 logements exploité par Coast Mental Health qui accueillera des personnes vulnérables souhaitant améliorer leur situation.

Le gouvernement du Canada a versé un financement fédéral de 51,5 millions de dollars à la Ville de Vancouver dans le cadre du premier cycle du volet des grandes villes de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL), dont 30 millions ont servi pour cet ensemble.

Les locataires qui choisissent de vivre à Burnham Place recevront du soutien en tout temps, notamment pour l'administration de leurs médicaments, la planification de leur rétablissement, la formation aux aptitudes à la vie quotidienne et des services d'éducation et d'emploi. Les locataires auront également accès à un programme de repas et à des services de buanderie sur place.

Le pavillon de Coast Mental Health, qui est dirigé par ses propres membres et qui se situe de l'autre côté de la rue, offrira aux locataires des activités récréatives, des repas, des programmes de formation et des possibilités d'emploi par l'entremise de deux entreprises sociales : The Street Clean Team et Landscaping With Heart.

De nouveaux investissements prévus par l'ICRL créeront de milliers de bons emplois dans le secteur du logement et de la construction, assureront la croissance de la classe moyenne, et permettront de reconstruire et de renforcer les collectivités tout en nous rapprochant à notre but qui consiste à éliminer l'itinérance chronique au Canada.

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements, notre gouvernement fournit rapidement de nouveaux logements abordables aux personnes qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir partout au Canada, dont ces 68 nouveaux logements à Vancouver, afin d'assurer leur sécurité. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont notre Stratégie nationale sur le logement continue de faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. L'annonce d'aujourd'hui marque l'inauguration de Burnham Place, qui représente un pas de plus vers la satisfaction du besoin urgent en matière de logements à Vancouver. Cet investissement, fait dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements, donne aux personnes qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir l'occasion de se remettre sur pied et d'apporter des changements bénéfiques au sein de leur collectivité. C'est notre Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Hedy Fry, députée fédérale de Vancouver-Centre

« Nous savons que les services de soutien en santé mentale et l'offre de soins jour et nuit peuvent non seulement aider les gens à bâtir des vies plus saines, mais également à bâtir des communautés plus saines. Ces 68 nouveaux logements aideront à combattre l'itinérance et à rendre notre ville plus forte et plus saine dans l'avenir. » - Kennedy Stewart, maire de Vancouver

« Notre objectif est d'offrir aux personnes qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir des logements permanents où elles disposent de services de soutien en santé mentale. Les logements avec services de soutien offrent aux gens une occasion à long terme de trouver de la stabilité. Lorsqu'elles disposent de logements permanents, les personnes retrouvent un sentiment de sécurité et de stabilité, ce qui est essentiel à leur rétablissement. » - Tracy Rapanos, directrice des services communautaires, Coast Mental Health

L'immeuble porte le nom de Burnham Place en l'honneur de Darrell Burnham , directeur général de Coast Mental Health, qui célébrera également ses 35 ans de service communautaire en juin 2022 et qui doit prendre sa retraite d'ici la fin de l'année.

, directeur général de Coast Mental Health, qui célébrera également ses 35 ans de service communautaire en juin qui doit prendre sa retraite d'ici la fin de l'année. Le gouvernement du Canada reconnaît que cet ensemble est situé sur les territoires non cédés des Nations xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh ( Squamish ), et Sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

reconnaît que cet ensemble est situé sur les territoires non cédés des Nations xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh ( ), et Sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh). L'ICRL est un programme de 2,5 milliards de dollars qui crée plus de 10 000 nouveaux logements et qui vise à répondre aux besoins urgents en matière de logement des personnes vulnérables au Canada , surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de logements abordables.

, surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de logements abordables. L'ICRL a suscité beaucoup d'intérêt de la part des groupes autochtones, de sorte que plus de 40 % de tous les logements créés dans le cadre du programme leur sont destinés.

Les logements doivent être construits dans les 12 mois suivant le versement des fonds aux demandeurs du programme (à quelques exceptions près). Les logements pour les communautés et collectivités des régions nordiques et à accès particulier doivent être construits dans les 18 mois.

Près de 33 % du financement de la deuxième phase de l'ICRL sera consacré à des ensembles résidentiels ciblant les femmes, et les logements devront être construits dans les 12 mois suivant le versement des fonds aux demandeurs.

L'ICRL, qui utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne, vient en aide aux personnes qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir, ainsi qu'à d'autres personnes parmi les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2+, les groupes racisés, les personnes noires du Canada , ainsi que les personnes réfugiées ou nouvellement immigrantes.

, ainsi que les personnes réfugiées ou nouvellement immigrantes. La Stratégie nationale sur le logement du Canada est un plan de 72 milliards de dollars sur 10 ans, qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens et de Canadiennes d'avoir un chez-soi.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur ces ensembles et d'autres initiatives de logement avec services de soutien, visitez le site vancouver.ca/supportive-housing.

Coast Mental Health s'efforce de soutenir la collectivité de Vancouver depuis près de 50 ans. Depuis sa création en 1972, l'organisme continue de jouer un rôle de premier plan dans l'établissement de mesures de soutien et de programmes communautaires essentiels pour aider les personnes aux prises avec la maladie mentale et la toxicomanie. Pour en savoir plus sur ses services et ses programmes, veuillez consulter son site Web : www.coastmentalhealth.com.

