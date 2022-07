SURREY, BC, le 28 juill. 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable.

Aujourd'hui, Randeep Sarai, député de Surrey-Centre, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Rachna Singh, députée provinciale de Surrey-Green Timbers, et Doug McCallum, maire de la ville de Surrey, ont annoncé l'inauguration du complexe de logements avec services de soutien Little's Too. Cet ensemble d'habitation offrira 44 nouveaux logements abordables à des femmes en situation d'itinérance ou à risque de s'y retrouver, y compris des femmes trans, cis et bispirituelles, ainsi que des femmes aux prises avec des problèmes de toxicomanie, qui peuvent également être aux prises avec des problèmes de santé mentale et de bien-être spirituel.

Le gouvernement du Canada a versé près de 16,4 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL), tandis que le gouvernement de la Colombie-Britannique, par l'entremise de BC Housing, fournira le financement d'exploitation pour les 20 prochaines années. Dans le cadre de son plan d'investissement pour le volet des grandes villes de l'ICRL, la Ville de Surrey s'est associée à l'Atira Women's Resource Society pour aménager le nouvel immeuble de logements modulaires, situé au 9151, King George Boulevard.

Propriété d'Atira Women's Resource Society, qui en assure aussi l'exploitation, le complexe de logements avec services de soutien aura du personnel sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et offrira du soutien pour les repas et la nutrition, de l'assistance aux familles et du soutien pour le développement à la vie quotidienne, des recommandations pour des soins de santé et de santé mentale, et plus encore. Atira travaillera également avec ses aînés en résidence pour veiller à ce que les résidentes des Premières Nations, les Métisses et les Inuites aient accès à un soutien culturel approprié. L'organisation a embauché un personnel diversifié et inclusif qui est représentatif des femmes qui vivront à Little's Too.

Les nouveaux investissements aux termes de l'ICRL créeront des milliers de bons emplois dans les secteurs de l'habitation et de la construction, feront prospérer la classe moyenne et renforceront les collectivités, tout en nous rapprochant de notre objectif d'éliminer l'itinérance chronique au Canada.

« L'ouverture officielle de Little's Too est un nouveau départ pour plusieurs personnes. Dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements, nous continuerons d'offrir du soutien aux personnes qui en ont le plus besoin au Canada. Il s'agit d'une réalisation communautaire, et notre gouvernement est fier d'être un partenaire qui a contribué à faire de cet ensemble une réalité. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Grâce à l'inauguration de l'ensemble de logements avec services de soutien Little's Too, notre gouvernement poursuit son engagement à créer davantage de logements abordables pour les personnes qui en ont le plus besoin, y compris les femmes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver. Cet investissement dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements est une étape cruciale pour offrir du soutien, de la stabilité et de la sécurité aux résidentes de ce nouvel ensemble. Il s'agit d'un autre exemple de la façon dont la Stratégie nationale sur le logement veille à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - Randeep Sarai, député fédéral de Surrey-Centre

"Ces nouveaux logements avec services de soutien donneront aux femmes sans abri de Surrey la possibilité d'apporter un changement durable dans leur vie. Nous avons constaté le succès des logements avec services de soutien, tant pour les résidents que pour les quartiers de Surrey, et nous sommes fiers de collaborer avec tous les ordres de gouvernement et nos partenaires sans but lucratif pour offrir davantage de ces logements dont nous avons tant besoin." - Rachna Singh, députée provinciale de Surrey-Green Timbers

« Little's Too répond à un besoin pressant de logements construits spécialement pour les femmes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver. Ces 44 nouveaux logements nous donnent l'occasion d'offrir des logements avec services de soutien sûrs et sécuritaires aux femmes de Surrey qui progressent dans leur cheminement. Un logement abordable, approprié et sûr pour tout le monde est la pierre angulaire d'une collectivité saine. J'aimerais remercier tous nos partenaires de nous avoir aidés pour la réalisation de cet ensemble résidentiel. Nous sommes profondément déterminés à travailler avec tous les ordres de gouvernement pour lutter contre l'itinérance dans notre ville. Tout commence par de solides partenariats, comme celui qui porte ses fruits aujourd'hui. » - Doug McCallum, maire de Surrey

« Nous étions enchantés lorsque la Ville de Surrey a proposé à Atira de s'associer à cet important projet. Atira a ses racines à Surrey depuis près de 40 ans. On se bat pour plus de logements, en particulier des logements supervisés, pour les femmes depuis que nous avons ouvert notre première maison de transition en 1987. Nous sommes reconnaissants du soutien continu et durable de la Ville dans tout notre travail, et nous sommes ravis d'offrir à 44 femmes un endroit qu'elles pourront appeler leur chez-soi. Nous sommes également reconnaissants envers nos partenaires des gouvernements fédéral et provincial et envers tous nos voisins, et nous célébrons le rassemblement de toute la communauté pour faire de Little's Too une réalité. » - Janice Abbott, présidente et directrice générale, Atira Women's Resource Society

L'ICRL est un programme de 2,5 milliards de dollars dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Elle vise à répondre aux besoins urgents en matière de logement des personnes vulnérables au Canada , surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de plus de 10 000 logements abordables.

, surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de plus de 10 000 logements abordables. L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2S+, les personnes racisées et noires du Canada , ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées. Les logements doivent être construits dans les 12 mois suivant l'octroi du financement aux demandeurs du programme (à quelques exceptions près). Les logements dans les collectivités nordiques et éloignées doivent être construits dans un délai de 18 mois.

Le budget de 2022 propose de fournir 1,5 milliard de dollars au cours des deux prochaines années pour prolonger l'ICRL et créer 6 000 logements abordables supplémentaires partout au Canada . Au moins 25 % du financement sera consacré à des ensembles résidentiels destinés aux femmes.

. Au moins 25 % du financement sera consacré à des ensembles résidentiels destinés aux femmes. Cet ensemble résidentiel fait partie du plan de logement de 7 milliards de dollars sur 10 ans de la Colombie-Britannique. Depuis 2017, la Colombie-Britannique a financé près de 34 000 nouveaux logements abordables qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation pour les personnes de la Colombie-Britannique, dont plus de 1 800 logements à Surrey.

La Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

