Inauguration d'une maison transitoire de 2e étape de 17 logements à Laval

LAVAL, QC, le 2 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Laval et l'organisme Le Bouclier d'Athéna ont inauguré aujourd'hui Le Bouclier d'Athéna Services familiaux : MH2 L'Odyssée, une maison transitoire de 2e étape de 17 logements, avec soutien communautaire, destinée à des femmes et leurs enfants vivant des situations de grande vulnérabilité à Laval. Il s'agit d'un investissement d'un peu plus de 6,9 M$.

Cet événement a eu lieu en présence de l'adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets intelligence artificielle, quantique, sciences et innovation) et députée de Laval-des-Rapides, Mme Céline Haytayan, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, de la secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi et des Familles et députée de Vimy, Mme Annie Koutrakis, de la députée de Vimont, Mme Valérie Schmaltz, de la députée de Saint-Laurent, Mme Emmanuella Lambropoulos, de la membre associée du comité exécutif, conseillère municipale de Souvenir-Labelle et responsable du dossier de l'habitation et logement social à la Ville de Laval, Mme Sandra El-Helou, au nom du maire de Laval, M. Stéphane Boyer, et de la présidente de l'organisme Le Bouclier d'Athéna, Mme Chrysanthe Sclavounakis-Nakis.

Le gouvernement du Québec a accordé plus de 1,9 M$ à ce projet par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Le gouvernement du Canada y a contribué par l'octroi de 995 000 $ en vertu de l'Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. La Ville de Laval a, pour sa part, accordé à l'organisme plus de 900 000 $.

Le Bouclier d'Athéna est un organisme communautaire non confessionnel sans but lucratif dont l'objectif est d'offrir des services professionnels de soutien, de prévention et d'intervention culturellement et linguistiquement adaptés aux besoins de femmes et de leurs enfants de diverses communautés ethnoculturelles.

« Avec l'inauguration de cette maison d'hébergement, nous offrons à des femmes et à leurs enfants un milieu de vie sécurisant qui leur permettra de rebâtir leur avenir en toute dignité. Notre gouvernement est fier d'appuyer des initiatives concrètes comme celle du Bouclier d'Athéna, qui répondent directement aux besoins des personnes les plus vulnérables. Chaque nouveau projet de ce type renforce notre réseau d'hébergement et notre détermination à lutter contre la violence sous toutes ses formes. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Notre gouvernement s'engage à aider les collectivités à élaborer des solutions locales aux défis en matière de logement. L'inauguration d'aujourd'hui illustre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements collaborent. C'est aussi un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (TBC)

« Le succès de ce projet repose sur une collaboration exemplaire entre les gouvernements, la Ville et un organisme qui connaît profondément les réalités des familles qu'il accompagne. MH2 L'Odyssée est plus qu'un immeuble : c'est un milieu de vie qui mise sur l'innovation sociale et le soutien communautaire pour transformer des parcours de vie. Je tiens à saluer le travail remarquable du Bouclier d'Athéna et de toutes les personnes qui ont contribué à rendre ce lieu possible. »

Céline Haytayan, adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets intelligence artificielle, quantique, sciences et innovation) et députée de Laval-des-Rapides

« Notre gouvernement est fier de soutenir ce projet du Bouclier d'Athéna, qui s'inscrit dans nos efforts continus pour bâtir des collectivités fortes et abordables partout au pays, même pour les plus vulnérables. Cette maison de 2e étape aura un impact réel sur la vie des femmes et de leurs enfants à Laval et représente une autre étape importante pour bâtir un Canada plus équitable pour tout le monde. »

Annie Koutrakis, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi et des Familles et députée de Vimy

« Laval se dote aujourd'hui d'un outil essentiel pour soutenir des familles qui traversent des moments extrêmement difficiles. Je suis très fière de voir un projet aussi humain et aussi structurant prendre forme ici, dans notre communauté. Grâce à l'engagement de partenaires et à l'expertise du Bouclier d'Athéna, nous offrons à ces femmes et à leurs enfants un environnement stable qui leur permettra de reprendre confiance et de se projeter vers l'avenir. »

Valérie Schmaltz, députée de Vimont

« Notre gouvernement est déterminé à offrir des solutions concrètes en matière de logement aux femmes vulnérables partout au Québec. Le soutien accordé au Bouclier d'Athéna est un exemple concret de notre engagement. Je suis fière de la participation de notre gouvernement à ce projet porteur, qui fera une réelle différence des situations pour les femmes et leurs enfants vivant de grande vulnérabilité. »

Emmanuella Lambropoulos, députée de Saint-Laurent

« À Laval, ça bouge et les projets se réalisent. Depuis 2020, la Ville a soutenu 1 078 logements sociaux et abordables, dont 49 spécifiquement dédiés aux femmes et aux familles victimes de violence, à travers trois projets structurants. Ce sont des gestes tangibles pour bâtir une ville où chacune et chacun peut vivre dans la dignité et en sécurité. Ces avancées sont possibles grâce à la force de nos organismes communautaires, au soutien des gouvernements et à l'approche collaborative que nous privilégions à Laval. »

Stéphane Boyer, maire de Laval

« En 2010, après que nos intervenantes ont présenté les difficultés rencontrées par les femmes quittant notre refuge, le conseil d'administration a décidé d'offrir un soutien à plus long terme pour répondre aux besoins en logements sécuritaires et accessibles. Pendant quinze ans, ce projet a été élaboré, jusqu'à aboutir à la ressource actuelle qui aide et protège les femmes et enfants fuyant la violence. Nous remercions chaleureusement tous ceux et celles qui ont contribué à cette initiative. »

Chrysanthe Sclavounakis-Nakis, présidente de l'organisme Le Bouclier d'Athéna

Faits saillants :

Tous les locataires ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permet de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Laval.

L'organisme Le Bouclier d'Athéna a aussi obtenu une aide financière additionnelle de plus de 307 000 $ du programme Rénovation Québec de la SHQ. En vertu de ce programme, cette aide est financée à parts égales par la SHQ et la Ville de Laval.

