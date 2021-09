Inauguration d'une installation temporaire à Montmagny : le gouvernement du Québec met en œuvre une solution supplémentaire pour répondre rapidement aux besoins des familles

MONTMAGNY, QC, le 20 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Afin de permettre aux familles de Montmagny de bénéficier plus rapidement d'un service de garde éducatif à l'enfance, le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, et la députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, annoncent que 30 nouvelles places seront créées dans une installation temporaire par le CPE Enfant-Bonheur à Montmagny.

Ce lieu, qui sera aménagé au centre des loisirs de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud avec la collaboration de la MRC de Montmagny, ouvrira ses portes au cours des prochaines semaines.

Cette solution innovante confirme la volonté du gouvernement du Québec de rendre accessibles plus rapidement des places en services de garde pour les familles de tout le Québec.

Dans le cas du CPE Enfant-Bonheur, les 30 places de garde, à horaire atypique, seront offertes au centre des loisirs de la municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud en attendant que le nouveau CPE de 40 places ouvre ses portes.

« Je l'ai dit à maintes reprises et je le répète encore une fois : notre gouvernement est à pied d'œuvre pour offrir rapidement des places dans nos services de garde éducatifs à l'enfance. L'annonce d'aujourd'hui est un exemple de solution innovante mise de l'avant pour atteindre cet objectif. Ces places, prévues pour le printemps 2022, permettront à des mères et à des pères de famille ayant un horaire de travail atypique de reprendre le boulot l'esprit tranquille, et ce, dès maintenant. En travaillant ensemble, ministère de la Famille, gestionnaires des CPE et acteurs du milieu, nous pouvons apporter des solutions créatives et viables qui font toute la différence dans la vie des familles. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« L'annonce d'aujourd'hui démontre, une fois de plus, que lorsqu'on travaille ensemble, tout est possible en Côte-du-Sud. Grâce à la collaboration entre le CPE Enfant-Bonheur et la municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, 30 enfants auront l'accompagnement et les outils nécessaires pour s'épanouir pleinement. Je suis particulièrement fière de voir cette installation dans une municipalité plus rurale où les besoins sont aussi importants en matière de services de garde. »

Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud

« Nous sommes fiers que le ministère de la Famille nous ait de nouveau accordé sa confiance en nous permettant d'accueillir temporairement 30 des 40 enfants qui occuperont la future installation magnymontoise dès qu'elle sera érigée. Je suis bien consciente que 30 places c'est peu quand on un nombre important d'enfants figurent sur la liste d'attente. Pour les parents concernés, je crois toutefois que ces précieux mois gagnés d'ici l'ouverture de l'installation magnymontoise feront une réelle différence dans leur quotidien. Je remercie la municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud d'avoir rapidement accepté de mettre ses locaux à notre disposition. Comme elle avait des espaces libres et suffisamment grands pour être convertis en installation temporaire dans le respect des normes gouvernementales, nous ne pouvions demander mieux. »

Diane Caron, directrice générale du CPE Enfant-Bonheur

Le CPE Enfant-Bonheur de Montmagny s'est vu octroyer 40 places dont 10 places pour poupons dans un appel de projets en 2013.

Le ministre de la Famille a mis en place plusieurs mesures afin d'accélérer le développement des places en réduisant les étapes et les obstacles pour la concrétisation des projets.

Les CPE qui souhaitent offrir des places temporaires devront respecter des critères précis établis par le ministère de la Famille :

Seules les places attribuées dans le cadre d'un appel de projets peuvent être créées dans une installation temporaire;

Les locaux devront être dotés d'un mécanisme permettant d'en contrôler l'accès en tout temps durant les heures de prestation des services;

Les locaux devront être conformes aux normes en sécurité incendie;

Les locaux devront être dotés d'équipements sanitaires adéquats;

Le montant des travaux doit être inférieur à 50 000 $.

