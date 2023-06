Inauguration d'un nouvel espace multifonctionnel unique permettant la pratique de la planche à roulettes à l'angle de l'avenue De Lorimier et du boulevard De Maisonneuve Est

MONTRÉAL, le 28 juin 2023 /CNW/ - La mairesse de Montréal et de Ville-Marie, Valérie Plante, et la conseillère du district de Sainte-Marie et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, Sophie Mauzerolle, inaugurent aujourd'hui aux côtés de la communauté montréalaise de planches à roulettes, un espace multifonctionnel qui permet la pratique de ce sport à l'angle de l'avenue De Lorimier et du boulevard De Maisonneuve Est. Cet espace est également réfléchi pour être un lieu accessible à l'ensemble de la population.

« Nous sommes très fiers d'offrir une infrastructure de qualité qui contribuera directement à bonifier la qualité de vie dans le secteur, particulièrement auprès des jeunes. On voit déjà que la métamorphose complète de l'installation attire plusieurs nouveaux planchistes. Nous remercions l'Association de Skateboard de Montréal qui a su conseiller nos professionnelles et nos professionnels dans la réalisation de ce projet qui répond aux meilleures pratiques de la planche à roulettes et qui fait déjà l'envie de planchistes à travers le monde », a déclaré la mairesse de la Ville de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie, Valérie Plante.

« La communauté montréalaise de planches à roulettes a toutes les raisons de célébrer la transformation de ce site au centre-ville. En devenant un espace multifonctionnel, celui-ci contribue à définir la culture de Montréal en modulant la manière dont les gens vivent la ville. Mon collègue Charles Deschamps et moi-même croyons que le magnifique résultat dépassera les attentes des adeptes de ce sport tant d'ici que d'ailleurs », a ajouté David Bouthillier de l'Association de Skateboard de Montréal.

Représentant un investissement de près de 2,7 millions de dollars, la nouvelle aire multifonctionnelle a été conçue selon un modèle urbain avec des espaces voués au sport et à la détente et bonifiée de verdure. L'ancienne surface en béton a été remplacée par une aire en granit lisse d'une superficie de 900 mètres carrés. L'espace est entre autres composé d'une vaste zone plate pour permettre la circulation fluide des planchistes et de modules permettant de pratiquer différentes techniques.

«Nous sommes fiers d'offrir un tel espace au cœur de Centre-Sud, un quartier densément habité. En plus de répondre aux besoins des planchistes, l'espace s'intègre parfaitement au milieu et s'ajoute aux nombreux investissements importants de notre administration dans le secteur afin d'offrir un milieu de vie de qualité », affirme Sophie Mauzerolle, conseillère de Ville du district Sainte-Marie de l'arrondissement de Ville-Marie et responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal.

La nouvelle aire multifonctionnelle permettant la pratique de la planche à roulettes est facilement accessible du métro Papineau, ainsi que par la piste multifonctionnelle située sur le boulevard De Maisonneuve Est. Elle est ouverte tous les jours jusqu'à 23 h.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie

Renseignements: Source : Patrick-Jean Poirier, Division des communications et des relations avec la communauté, Arrondissement de Ville-Marie; Renseignements : Direction des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]