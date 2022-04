Inauguration d'un nouvel appareil de médecine nucléaire au Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 8 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, a participé aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, à l'inauguration officielle du nouvel appareil de médecine nucléaire de tomographie par émission de positrons (TEP) au Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières (CHAUR).

Le nouvel appareil, à la disposition des usagers depuis juin 2021, permet d'obtenir un diagnostic beaucoup plus précoce et précis en décelant des traces d'infections, de démence ou de différents types de cancer.

L'ajout de cet appareil à la fine pointe de la technologie, acquis au coût de 3,3 millions $, représente une amélioration marquée dans l'accompagnement et le traitement médical au département de médecine nucléaire du CHAUR. Il a également contribué à abaisser de façon considérable le délai d'attente pour passer ce type d'examen.

Citations :

« L'arrivée de cet appareil de pointe au CHAUR représente un véritable gain pour les Québécois. En plus de contribuer à donner un meilleur accès à des services diagnostiques de haute précision, cet appareil permettra de réagir rapidement et de proposer des traitements encore mieux adaptés à la condition de chaque patient, dans des délais optimisés. Il s'agit d'une excellente nouvelle. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« L'implantation du nouvel appareil TEP fait du CHAUR une référence en médecine nucléaire au Québec, et je partage votre fierté aujourd'hui. Cette technologie est très utile, notamment dans certains cas de cancer, où un diagnostic précoce peut faire toute la différence dans l'efficacité des soins et des traitements entrepris. En plus d'être très précise, elle permet de réduire le temps des examens, ce qui améliore le bien-être des usagers. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

