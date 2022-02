Inauguration d'un nouveau CPE à Saint-Jean-sur-Richelieu - Une 100 000e place en CPE pour les enfants québécois

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 21 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Dans la foulée des 25 ans d'existence du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance, le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, est fier d'annoncer aujourd'hui qu'une 100 000e place en centre de la petite enfance (CPE) a été mise sous permis au CPE Le petit monde de Caliméro, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le ministre a pris part à l'inauguration de cette nouvelle installation avec le député de Saint-Jean et adjoint parlementaire de la ministre de la Culture et des Communications (volet communications), M. Louis Lemieux.

L'installation, située à Saint-Jean-sur-Richelieu, offre 67 nouvelles places, dont 15 pour poupons. Elle ouvre ses portes aujourd'hui même.

Créés il y a 25 ans, les CPE font partie du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance, qui offre au total plus de 283 000 places aux familles québécoises et qui fait office de modèle au pays et dans le monde. Les CPE reposent sur un modèle à but non lucratif ou coopératif impliquant les parents utilisateurs, qui doivent prendre une place importante au sein du conseil d'administration. Au cours des années, ce mode de contribution a notamment permis à de nombreuses femmes de retourner sur le marché du travail et aux familles du Québec de profiter de services de garde de qualité pour le développement des tout-petits.

Rappelons que le ministre Mathieu Lacombe a lancé en octobre dernier le Grand chantier pour les familles, dont l'objectif est de faire en sorte que chaque enfant puisse avoir accès à une place rapidement dans le réseau des services de garde éducatif à l'enfance, que ce soit en installation ou encore en milieu familial.

Il s'agit du plan le plus ambitieux depuis la création du réseau, qui prévoit que les 37 000 places subventionnées nécessaires pour que chaque enfant ait une place verront le jour d'ici 2025. Le projet de loi no 1 déposé par le ministre Lacombe est à l'étude présentement et permettra de moderniser le réseau.

Citations :

« Cette inauguration est symbolique, parce que parmi les 67 nouvelles places offertes dans ce CPE se trouve la 100 000e place créée en centre de la petite enfance depuis l'instauration de ce modèle, il y a 25 ans. C'est un moment important dans l'histoire de notre réseau unique des services de garde éducatifs à l'enfance, qui fait notre fierté et qui est reconnu à travers le monde. L'ambitieux plan que j'ai déposé en octobre dernier va nous permettre de continuer à inaugurer des installations comme celle où on se trouve aujourd'hui, grâce au travail remarquable de gens passionnés sur le terrain. C'est en ce sens que nous investissons nos efforts dans le Grand chantier pour les familles. Nous travaillons pour compléter le réseau d'ici 2025, pour que tous les enfants puissent profiter des meilleures conditions possible pour grandir et s'épanouir auprès d'éducatrices et d'éducateurs compétents qui ont à cœur leur développement global. On va le faire en travaillant avec tous les acteurs de notre grand réseau, notamment les CPE. Je tiens à remercier et surtout à féliciter toute l'équipe du CPE Le petit monde de Caliméro, où les enfants de toute la région pourront développer leur plein potentiel dans un environnement de qualité. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Cette inauguration est une très bonne nouvelle pour notre région. Je me sens très privilégié du fait que la 100 000e place en centre de la petite enfance est inaugurée ici, dans la belle circonscription de Saint-Jean. Ces nouvelles places permettront à plus de parents de contribuer à la vitalité économique de Saint-Jean-sur-Richelieu en sachant leurs enfants entre de bonnes mains. Nous avons besoin de ces services de qualité pour nos familles. »

Louis Lemieux, député de Saint-Jean et adjoint parlementaire de la ministre de la Culture et des Communications (volet communications)

« L'enfant a un pouvoir que nous n'avons pas, soit celui de bâtir demain, disait Maria Montessori. Plusieurs personnes de cœur ont investi temps et énergie dans l'implantation cette nouvelle installation pour offrir ce demain aux enfants. Notre partenariat innovateur avec le Carrefour jeunesse-emploi nous permet d'être encore plus proactifs dans la collectivité et de faire rayonner ses membres. C'est avec grande fierté que nous y contribuons afin de répondre aux besoins de la communauté et d'accueillir la diversité, point d'ancrage de notre plateforme pédagogique. »

Isabelle Brodeur, directrice générale du CPE Le petit monde de Caliméro

Faits saillants :

Cette nouvelle installation du CPE Le petit monde de Caliméro est issue de l'appel de projets de 2013.

L'installation, située à Saint-Jean-sur-Richelieu, offre 67 nouvelles places, dont 15 pour poupons. Les locaux de la nouvelle installation sont intégrés au bâtiment du Carrefour jeunesse-emploi comtés Iberville/Saint-Jean.

, offre 67 nouvelles places, dont 15 pour poupons. Les locaux de la nouvelle installation sont intégrés au bâtiment du Carrefour jeunesse-emploi comtés /Saint-Jean. Le gouvernement du Québec a investi plus de 455 000 $ pour permettre la réalisation de ce projet.

Le CPE Le petit monde de Caliméro compte aussi deux autres installations, l'une de 29 places à Saint-Jean-sur-Richelieu ainsi qu'une de 60 places, dont 10 pour poupons, à Lacolle. Ce CPE est également responsable d'un bureau coordonnateur de 636 places en milieu familial.

Le CPE Le petit monde de Caliméro est aussi en train de réaliser un projet de 34 places, dont 10 pour poupons, pour son installation de Lacolle. Ce projet est issu de l'appel de projets en continu.

À terme, le CPE pourrait offrir 190 places, dont 35 pour poupons.

Créé en 1997, le modèle des centres de la petite enfance célèbre cette année ses 25 ans d'existence.

Il fait partie intégrante du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance qui offre plus de 283 000 places aux enfants québécois.

